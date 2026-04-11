Найкращі альтернативи OLED: 5 телевізорів за порадою експертів

OLED-телевізори вважаються еталоном якості зображення, але підходять не всім через високу ціну та особливості роботи. Експерти назвали кілька моделей без OLED, які пропонують яскраву картинку, хорошу продуктивність і часто краще підходять для світлих приміщень.

Хоча OLED-панелі забезпечують майже ідеальний чорний колір завдяки відсутності підсвітки, вони не є універсальним вибором. Такі моделі зазвичай дорожчі, можуть бути менш надійними в довгостроковій перспективі та не завжди комфортні для перегляду при яскравому освітленні. Про це пише BGR.

Які телевізори без OLED справді заслуговують уваги?

Альтернативою виступають LED-LCD, QLED і Mini LED телевізори від брендів на кшталт Samsung, Sony, TCL і Hisense. Вони краще справляються з денним світлом і часто позбавлені проблеми ривків при відтворенні 24 fps. Експерти профільних видань відібрали п’ять моделей, які варто розглянути.

Samsung QN90F. Це один із флагманських QLED-телевізорів із роздільною здатністю 4K. Модель демонструє дуже яскраву і насичену картинку як у звичайному режимі, так і при HDR. Матове покриття екрану ефективно бореться з відблисками, що робить телевізор хорошим варіантом для світлих кімнат.

QN90F/ Фото Samsung

Попри відсутність Dolby Vision, підтримка HDR10+ дозволяє отримати яскраві акценти та насичені кольори. Також модель має чотири порти HDMI 2.1 і підтримує до 4K/165Hz, що робить її придатною для ігор.

Sony Bravia 7. Mini LED телевізор від Sony поєднує високу яскравість, деталізовану картинку та гідний звук. Це рідкісний випадок, коли вбудовані динаміки можуть частково замінити саундбар.

Модель доступна в кількох діагоналях і працює на платформі Google TV. Вона підтримує Dolby Vision і має HDMI 2.1 із частотою до 4K/120Hz. Серед мінусів – обмежені кути огляду, тому найкращий досвід буде при перегляді прямо перед екраном.

TCL QM8K. Цей Mini LED телевізор вирізняється високою яскравістю і глибоким локальним затемненням, що наближає його до OLED за якістю контрасту. Він добре підходить як для домашнього кінотеатру, так і для яскравих приміщень.

Модель підтримує всі основні HDR-формати, має HDMI 2.1 і частоту до 4K/144Hz. Працює на Google TV і доступна у великих діагоналях. Як і в інших подібних телевізорах, кути огляду не є ідеальними.

Hisense QD7QF. Бюджетний варіант, який пропонує більше, ніж очікується за свою ціну. Завдяки повноматричному підсвічуванню з локальним затемненням телевізор забезпечує контраст і якість зображення, характерні для дорожчих моделей.

Базова версія працює на 4K/60Hz, але більші діагоналі підтримують 144Hz. Є ігрові функції на кшталт VRR і ALLM. Система Fire TV дозволяє користуватися голосовими командами Alexa.

QD7QF/ Фото Hisense

Vizio Quantum Pro. Ще один Mini LED телевізор із підтримкою 4K/120Hz і чотирма портами HDMI 2.1. Він працює з Dolby Vision і HDR10+, має якісне локальне затемнення та хорошу передачу кольорів.

Як пише SlashGear, серед переваг – точна кольоропередача, підтримка VRR і стабільна робота в іграх. Модель доступна у двох популярних розмірах і орієнтована на тих, хто шукає баланс між ціною та можливостями.