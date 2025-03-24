Дональд Трамп у захваті, що його 19-річний син уміє вмикати комп'ютер і дивитися в екран

Президент США Дональд Трамп знайшов украй дивний спосіб похвалитися своїм сином Берроном. В інтерв’ю своєму улюбленому телеканалу він заявив, що 19-річний хлопець знає, як увімкнути свій ноутбук, коли той вимкнений.

Неймовірні здібності до технологій

Коли журналістка Fox News Лора Інгрехем запитала Дональда Трампа, до чого його син Беррон проявляє більшу схильність, обираючи між бізнесом і політикою, президент відповів, що насправді той має здібності до технологій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

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Він може дивитися в комп'ютер... Я вимикаю його ноутбук і кажу: "О, добре". Повертаюся через п'ять хвилин, а він бере свій ноутбук. Я кажу: "Як ти це робиш?". [Він відповідає:] "Не твоя справа, тату". У нього неймовірні здібності до технологій,

– сказав Дональд Трамп.

Беррон Трамп зараз навчається в Школі бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті. Йому 19 років.

Тим часом його 78-річний батько, як відомо, з технологіями зовсім не дружить. Колишня помічниця політика раніше заявила у суді, що президент не володіє та не користується комп'ютером, а також не має електронної пошти. Вона каже, що її роботою було робити нотатки за Трампом, оскільки він не друкував їх сам. Він навіть диктував їй твіти та інші публікації для соцмереж, а також просив роздрукувати чернетки твітів, щоб їх можна було переглянути й відредагувати.

Окрім диктування твітів і відмови від використання комп'ютера, інша колишня помічниця Трампа супроводжувала його під час гри у гольф, беручи із собою ноутбук і принтер, щоб показувати президенту підбадьорливі новини, онлайн-пости та інші матеріали, де його хвалять. Про це писало видання Washington Post у 2022 році.

Тож можна зрозуміти, чому для Дональда Трампа вміння вмикати комп'ютер виглядає наче магія. Імовірно, він також не має смартфона, через який міг би самостійно перевіряти новини та писати в соцмережах. Це відкриває величезні можливості до маніпуляції його думкою з боку оточення, яке цілком може подавати президенту лише зручні для певних осіб дані та новини.