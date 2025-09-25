У 2026 році флагманські Android-смартфони отримають чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm. Він забезпечить не лише приріст швидкості, а й три ключові оновлення: персоналізований ШІ, професійні інструменти для камери та поліпшену якість звуку.

Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5. Саме цей процесор стане основою для майбутніх топових смартфонів Samsung, Xiaomi, OnePlus, Honor та інших брендів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на презентацію Snapdragon Summit.

Які зміни очікують власників Android-флагманів?

Компанія заявляє, що новий чип є найшвидшим мобільним CPU у світі, але головні інновації стосуються конкретних функцій.

Персоналізований ШІ

Головною новацією став агент Personal Scribe – вбудований асистент на основі ШІ, що працює завдяки новому Sensing Hub. Він аналізує поведінку користувача та пропонує рішення, які допоможуть економити час. Наприклад, може рекомендувати перенести другорядні зустрічі або оптимізувати щоденні завдання. На відміну від сторонніх асистентів, ця система інтегрована на рівні самого чипа, що робить досвід максимально персональним.



Snapdragon 8 Elite Gen 5 став першою мобільною платформою з підтримкою Advanced Professional Video Codec . Це дозволяє записувати HDR-відео високої чіткості з мінімальними втратами під час редагування. Також чип отримав технологію Snapdragon Audio Sense з функціями відсікання вітру, аудіозумом і записом HDR-звуку у 24-бітному форматі. Таким чином, користувачі зможуть створювати контент професійної якості без додаткових мікрофонів.



Для відтворення Qualcomm представила XPAN – технологію, що дозволяє підключати навушники не через Bluetooth, а напряму по Wi-Fi. Це забезпечує стабільніше з’єднання та підтримку lossless-аудіо у форматі 24-біт/96 кГц. Користувачі зможуть слухати музику з максимальною якістю, отримувати дзвінки та взаємодіяти з ШІ навіть на відстані від смартфона.

Таким чином, Snapdragon 8 Elite Gen 5 робить ставку не лише на продуктивність, а й на повноцінний мультимедійний та персоналізований досвід, який стане стандартом для Android-флагманів уже з наступного року.

