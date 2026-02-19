Скарби під ногами: як середньовічні реліквії роками використовували для ремонту

У історичному центрі Толедо під час реставрації приватного будинку археологи виявили 35 розписаних дерев'яних панелей XIII–XIV століть. Знахідка проливає світло на придворне життя, культуру та політику середньовічного міста і вже стала частиною музейної експозиції.

Відкриття сталося на вулиці Bajada del Pozo Amargo у кварталі Канонігос у місті Толедо, неподалік від Толедський собор. Під час реставрації приватного будинку, що проходила під археологічним наглядом, робітники з'ясували, що старовинні панелі були повторно використані як елементи конструкції підлоги. Про це пише Heritagedaily.

Що розповідають панелі про середньовічний Толедо?

Йдеться про 35 поліхромних дерев'яних панелей, датованих XIII–XIV століттями. Вони походять із часів правління королів Альфонсо X, Санчо IV та Фернандо IV. Зображення на панелях включають сцени мудрості, придворного життя та воєнних подій.

Серед персонажів – філософи, шляхтичі, монархи, лицарі та вчені. Такі сюжети дають змогу глибше зрозуміти інтелектуальну та політичну атмосферу середньовічного Толедо, який у той період був важливим культурним і адміністративним центром.

Про знахідку офіційно оголосили під час відкриття виставки "What the City Hides: Images of the Medieval Court of Toledo" у Національний археологічний музей. Експозиція присвячена прихованим сторінкам історії міста та демонструє нові археологічні матеріали.

Наразі панелі зберігаються у фондах Музей Санта-Крус в Толедо. Їх дослідили та законсервували в межах ширшої програми інтеграції археологічних відкриттів у культурне життя міста.

Як пише tsn.ua, виставка супроводжується освітніми та науковими заходами, що допомагають вписати знайдені панелі в контекст історії середньовічного Толедо.

Це відкриття відбулося на тлі активних інвестицій уряду регіону Кастилія-Ла-Манча у збереження культурної спадщини. Програми охоплюють археологічні розкопки, реставрацію історичних будівель і творів мистецтва, модернізацію музеїв та придбання об'єктів історичної цінності.

Знахідка під приватним будинком показує, що історія Толедо досі приховує несподівані артефакти, здатні доповнити уявлення про життя міста в епоху середньовічних королів.