Унікальний прогноз погоди без посередників: Укргідрометцентр запускає мобільний застосунок

Цифровізація державних сервісів приходить і в сферу метеорології, пропонуючи користувачам новий інструмент для моніторингу природних явищ. Замість звичних агрегаторів, які часто використовують усереднені дані, скоро з'явиться можливість отримувати інформацію безпосередньо від першоджерела. Це змінить підхід до планування повсякденного життя та підвищить рівень безпеки громадян.

Чим особливий новий сервіс "цеПогода"?

Укргідрометцентр, що діє у структурі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, офіційно оголосив про початок роботи свого першого мобільного застосунку під назвою "цеПогода". Цей реліз став відповіддю на запит суспільства щодо отримання максимально точної та оперативної інформації безпосередньо від фахівців, які відповідають за метеорологічну безпеку країни, пише 24 Канал.

Представники відомства наголосили, що ключовою перевагою платформи є відсутність будь-яких посередників чи сторонніх інтерпретацій. Користувачі отримуватимуть лише перевірену інформацію та офіційні попередження про небезпечні чи стихійні явища від експертів, які забезпечують метеорологічний супровід держави.



Укргідрометцентр презентував мобільний застосунок цеПогода / Фото ДСНС

Програмний продукт базується на складних математичних розрахунках, які надають провідні європейські прогностичні центри. Проте, на відміну від багатьох глобальних додатків, ці дані не просто транслюються автоматично, а проходять додатковий фаховий аналіз та адаптацію українськими синоптиками.

У ДСНС зауважили, що такий підхід гарантує точність, професійність і високу відповідальність за кожне оновлення. Створення сервісу стало можливим завдяки міжнародній співпраці, зокрема в межах спільного проєкту з Фінським метеорологічним інститутом.



Укргідрометцентр презентував мобільний застосунок цеПогода / Фото ДСНС

Функціонал застосунку "цеПогода" розроблений таким чином, щоб задовольнити потреби як звичайних громадян, так і професіоналів:

Користувачам пропонують детальний погодинний та добовий прогноз на термін до 5 діб, повідомляє сторінка ДСНС України.

Для тих, хто планує свій графік на довший період, передбачено розрахунковий прогноз на 6 – 9 діб, який має консультаційний характер.

Крім того, програма здатна автоматично визначати місцеперебування користувача для надання найбільш релевантних даних та пропонує інтерактивні карти для візуального моніторингу погоди.



Укргідрометцентр презентував мобільний застосунок цеПогода / Фото ДСНС

Застосунок уже доступний для завантаження на основних мобільних платформах – Google Play та App Store. Наразі він працює у тестовому режимі, який триватиме протягом 3 місяців.

Розробники закликають активних користувачів долучатися до вдосконалення сервісу: у разі виявлення технічних недоліків або наявності ідей щодо покращення інтерфейсу, можна надсилати свої пропозиції на спеціальну електронну адресу mobileapp@meteo.gov.ua.