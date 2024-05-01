NASA показало експериментальний електричний ракетний двигун для міжпланетних подорожей

Нещодавно NASA представило своє останнє технологічне диво: експериментальний електричний ракетний двигун H71M, що має вражаючу потужність 1 кВт і безпрецедентну ефективність. Цей двигун, потенційно може вивести космічні подорожі на небачений досі рівень.

Можливості, які він відкриває охоплюють обслуговування супутників на навколоземній орбіті та міжпланетні польоти крізь Сонячну систему, які раніше займали надто багато часу.

Читайте на сайті Як учені готуються до можливого зіткнення астероїда Апофіс із Землею

Детальніше про розробку

Двигун H71M знаменує собою значне вдосконалення і мініатюризацію давніх електричних ракетних двигунів на ефекті Холла, які були невід'ємною частиною космічних досліджень протягом понад п'яти десятиліть.

Хоча конкретні технічні деталі залишаються нерозкритими, досягнення NASA полягає у створенні більш ефективної і компактної ітерації цієї усталеної технології.

Порівняно зі своїми попередниками, двигун H71M обіцяє переробляти більший об'єм палива – до 30% маси космічного апарату.

Крім того, збільшено термін експлуатації до 15 000 годин, що є суттєвим покращенням у порівнянні з поточними можливостями.

Однією з найвагоміших переваг двигуна H71M є його потенціал для підвищення маневреності малих супутників. Завдяки збільшенню дальності польоту та тривалому прискоренню і сповільненню, ці супутники можуть з легкістю рухатися більш різноманітними орбітами, полегшуючи місії до далеких небесних тіл, таких як Марс.

Ще й надто, нові можливості маневрування відкривають для супутників можливості автономного переходу з низьких орбіт на вищі траєкторії, зменшуючи залежність від дорогих ресурсів для запуску.



Випробування двигуна H71M / Фото NASA

Коли ми побачимо двигун в роботі

NASA планує надати ліцензію на технологію H71M приватним компаніям. Лідером у цій справі є компанія Northrop Grumman, яка отримала першу ліцензію і активно розробляє власну версію двигуна, що отримала назву NGHT-1X.

Наразі двигун NGHT-1X проходить ретельні випробування в дослідницьких центрах Northrop Grumman, що є важливим кроком на шляху до комерціалізації.

Перший апарат

Дочірня компанія Northrop Grumman, SpaceLogistics, використовує цю революційну технологію для створення службового супутника Mission Extension Pod (MEP).

Оснащені двома двигунами NGHT-1X, супутники MEP планується розгорнути у 2025 році, де вони продовжать термін експлуатації супутників зв'язку, забезпечуючи рухові можливості, подібні до "реактивних ранців" у космосі.

Ці супутники MEP пропонують економічно ефективне рішення для підтримки життєво важливої інфраструктури на орбіті, забезпечуючи довговічність космічних активів.

Дивіться також Rocket Lab вивела на орбіту експериментальний апарат NASA з сонячним вітрилом

Сміливе майбутнє

У майбутньому, коли технологія електричних ракетних двигунів буде розвиватися і входити в комерційний мейнстрім, NASA залишається відкритим для закупівлі цих двигунів для власних ініціатив і космічних програм, що фінансуються урядом.

Обіцяючи підвищену ефективність і безпрецедентну маневреність, двигун H71M провіщає нову еру космічних досліджень, відкриваючи безмежні можливості для подорожей людства за межі Землі.