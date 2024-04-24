Ракета Electron, запущена з космодрому в Новій Зеландії, стартувала 24 квітня о 10:33 за місцевим часом. Примітно, що цей запуск відбувся всього через 16 хвилин після окремої події у Флориді, де компанія Starlink вивела на орбіту 23 супутники.

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Важлива місія NASA

Серед корисного навантаження був зонд NASA ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System) – невеликий апарат розміром з тостер.

Використовуючи сонячний тиск для руху, цей експериментальний апарат може бути передвісником значного прогрес у космічних подорожах. Ця технологія, раніше продемонстрована японським космічним апаратом Ikaros і супутником LightSail 2, працює без потреби в традиційному паливі, що є потрібним кроком для майбутніх космічних досліджень.

Деталі місії:

Місія ACS3 має на меті оцінити розгортання композитних стріл, що підтримують 9-метрове сонячне вітрило (еквівалентно 80 квадратним метрам).

Як пояснили в Rocket Lab, результати цього випробування допоможуть у розробці більш масштабних сонячних систем для різних космічних місій, включаючи супутники раннього попередження про космічну погоду, місії з виявлення астероїдів і місії зі спостереження за Сонцем, зосереджені на полярних областях Сонця.

"Початок рою"

Попри свою важливість, ACS3 слугував вторинним корисним навантаженням у місії під назвою "Початок рою".

Основне корисне навантаження, NEONSAT-1, було розроблене Центром досліджень супутникових технологій при Корейському інституті передових технологій (KAIST). Оснащений камерою з високою роздільною здатністю і системою штучного інтелекту, NEONSAT-1 призначений для моніторингу і попередження про природні катастрофи вздовж корейського узбережжя.

Наступні супутники NEONSAT заплановано запустити у 2026 і 2027 роках відповідно до номенклатури місії.

Після запуску обидва космічні апарати були виведені на різні орбіти.

NEONSAT-1 був розміщений на висоті 520 кілометрів приблизно через 50 хвилин після запуску,

ACS3 послідував його прикладу через 55 хвилин, досягнувши висоти 1 000 кілометрів, як і було заплановано.

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Це вже п'ятий орбітальний запуск Rocket Lab і 47-а місія в історії компанії. Варто зазначити, що Rocket Lab активно працює над багаторазовим використанням першого ступеня ракети Electron, хоча під час цієї нещодавньої місії таких операцій не проводилося, що підкреслює постійний прогрес у технологіях дослідження космічного простору.