Ракета Falcon 9 стартувала з майданчика 40 на базі Космічних сил США 23 квітня о 18:17 за часом Східного узбережжя (24 квітня о 01:17 за київським часом), інформує 24 Канал.

А тим часом "Вояджер-1" після п'ятимісячного мовчання вийшов на зв'язок: команда не стримала емоцій

Ця конкретна ракета першого ступеня Falcon 9 з бортовим номером B1078 раніше вже використовувалася в різних місіях.

Вона брала участь у місії NASA "Crew-6" на МКС;

Нерозголошеній місії USSF-124 з розгортання американських військових супутників;

П'яти місіях з виведення супутників Starlink на орбіту.

Як пройшов ювілейний пуск

Приблизно через 8,5 хвилин після зльоту Falcon 9 (B1078) благополучно приземлилася на плавучу платформу SpaceX, відому як Just read the instructions. Ця посадка стала 300-ю успішною посадкою ракети-носія Falcon, 79-ю на цю конкретну платформу і 233-ю на безпілотну плавучу платформу загалом.

Дивіться також Зонд NASA Juno розкрив таємниці супутника Юпітера Іо

Ракета доставила і розгорнула 23 супутники Starlink на додаток до 5 851 супутника, що вже перебувають на орбіті.

За винятком цієї останньої місії, SpaceX успішно запустила 610 супутників Starlink на орбіту в цьому році за допомогою 27 місій.