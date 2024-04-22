Ці близькі зустрічі, що відбулися в грудні 2023 і лютому 2024 року, стали важливою віхою в космічних дослідженнях, оскільки "Юнона" пролетіла на висоті лише 1500 кілометрів над поверхнею Іо, зробивши найдетальніші на сьогодні зображення.

А тим часом Китайські місячні навігаційні супутники сфотографували зворотній бік Місяця

Чим особливий цей загадковий супутник

Іо, відома як найбільш вулканічно активне небесне тіло в Сонячній системі, може похвалитися понад 400 зареєстрованими вулканами, значна частина яких залишається активною. Нещодавні прольоти дозволили вченим оцінити ступінь вулканічної активності Іо та ретельно скласти карту особливостей його поверхні.

Зокрема, завдяки спостереженням Юнони було отримано перше в історії зображення південного полюса Іо, що проливає світло на його унікальні географічні характеристики.



Місія NASA "Юнона" сфотографувала південний полярний регіон Іо / NASA

На Генеральній асамблеї Європейського геофізичного союзу у Відні представник програми зауважив:

Іо просто всіяна вулканами, і ми зловили кілька з них у дії.

Зображення та дані, отримані зондом, показали чудові деталі ландшафту Іо, зокрема розлоге озеро розпеченої магми та приголомшливу гірську формацію. Крім того, спостереження показали гладку поверхню, що нагадує обсидіанове скло, що свідчить про інтенсивну вулканічну активність, подібну до земної.

Хоча основна місія "Юнони" полягає у вивченні Юпітера, дослідження Іо дає неоціненну додаткову інформацію про еволюцію Сонячної системи. Вчених особливо цікавить вміст води в Юпітері, що має вирішальне значення для розуміння формування планети і потенційної придатності для життя.

Вимірювання "Юнони" свідчать про значно більший вміст води на Юпітері, ніж передбачалося раніше, що ставить під сумнів попередні спостереження зонда NASA "Галілео".

Дивіться також З'явилися нові докази існування прихованої планети в Сонячній системі

Крім того, траєкторія Юнони з кожним прольотом наближає її до північного полюса Юпітера, що дає можливість вивчати атмосферні явища планети, в тому числі масивні циклони. Роблячи знімки у різних діапазонах хвиль, включаючи видиме, інфрачервоне та мікрохвильове випромінювання, "Юнона" надає безпрецедентні дані про динаміку атмосфери Юпітера. Наступний проліт, запланований на 12 травня, обіцяє подальші відкриття про загадкові особливості Юпітера.