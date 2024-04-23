Вчені припускають, що Камоалева був витіснений з поверхні Місяця в результаті зіткнення в минулому. Ймовірно він міг походити з кратера Джордано Бруно на зворотному боці Місяця. Названий на честь італійського космолога 16-го століття, кратер Джордано Бруно має вражаючі 20 кілометрів в поперечнику, що робить його підходящим кандидатом на джерело астероїда.

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Що нам відомо про астероїд

Відсутність уламків навколо астероїда вказує на його вік від 10 до 100 мільйонів років, що є відносно молодим порівняно з віком Місяця, який становить мільярди років.

Крім того, спектральний аналіз показав, що Камоалева має вражаючу схожість за складом з Місяцем. Це, у поєднанні з подібною до земної орбітою навколо Сонця, давно спантеличувало астрономів.

Наслідки цієї теорії виходять за межі простої цікавості. Розуміння походження навколоземних астероїдів, таких як Камоалева, дає цінну інформацію про історію небесних тіл у нашій Сонячній системі. Це також відкриває захоплюючі перспективи для майбутніх досліджень.

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Напередодні китайські навігаційні супутники "Тяньду-1" і "Тяньду-2" передали на Землю знімки зворотного боку Місяця. На зображенні в далекому інфрачервоному діапазоні видно наш супутник, а в кадрі видніється Земля.