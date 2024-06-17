Стартап розробив електровелосипеди на водневих паливних елементах з можливістю швидкої заправки

Компанія HydroRide Europe AG представила електровелосипеди на водневих паливних елементах, які можна "підзарядити" за лічені секунди. Ця інновація з'явилася на тлі бурхливого попиту світового ринку на електровелосипеди, який, за прогнозами, досягне майже 120 мільярдів доларів США до 2030 року.

В основі інноваційної системи лежить компактний водневий генератор, здатний виробляти 20 грамів водню з 200 мілілітрів очищеної води приблизно за п'ять-шість годин. Цей генератор може живитися від сонячних панелей, що робить процес виробництва водню більш екологічним, хоча конкретні показники ефективності залишаються нерозкритими.

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Як все це працює

Вироблений водень зберігається у 25-сантиметровому контейнері, схожому на пляшку, з внутрішнім тиском 1 МПа. Цей контейнер поміщається в рамі електробайка HYRYD, живлячи 180-ватний паливний елемент, який забезпечує запас ходу до 60 кілометрів.



Генератор та контейнер для водню / Фото HydroRide

Заправка відбувається вражаюче швидко: заміна використаного водневого контейнера на новий займає всього від 3 до 10 секунд, що значно скорочує час простою в порівнянні зі звичайною зарядкою акумулятора.

Поточна лінійка електробайків HydroRide поєднує низькопідвісну модель для приміських поїздок, спортивний варіант та компактний триступеневий складаний міський велосипед вагою 19,5 кілограмів. Усі моделі оснащені двигунами на задній втулці, що дозволяють розвивати швидкість до 23 км/год, та дисковими гальмами для надійного гальмування.



Лінійка електровелосипедів HYRYD / Фото HydroRide

Окрім індивідуальних електровелосипедів, HydroRide розробляє станцію для заміни контейнерів, призначену для операторів автопарків. Ця станція працює подібно до станцій заміни акумуляторів Gogoro: велосипедист може обміняти виснажений водневий контейнер на повністю заряджений на станції заміни, яка заправляє порожній контейнер за допомогою сонячної енергії.

Бізнес-модель HydroRide орієнтована на орендне підприємництво, а не на прямі продажі споживачам. Такий підхід може призвести до поширення схем спільного використання велосипедів на базі HYRYD по всій Європі, що потенційно трансформує міські поїздки та стимулюватиме компанії пропонувати ці електровелосипеди як частину програм "залиш машину вдома" для своїх співробітників.

Крім того, на горизонті з'явився електросамокат на паливних елементах, що розширює інноваційні рішення HydroRide у сфері мобільності.

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Продукти компанії, що працюють на водні, нещодавно привернули увагу на виставці MicroMobility в Амстердамі. Зараз HydroRide готується до демонстрації своїх пропозицій на виставці Eurobike у Франкфурті, запланованій на 3 липня, де вона прагне ще більше завоювати ринок міської мобільності своїми передовими технологіями.