Згубна людська діяльність примусила цілий вид комах змінити свій колір

Комаха з Нової Зеландії, яка колись імітувала свого токсичного сусіда, змінила забарвлення, продемонструвавши цікавий, але сумний приклад швидкої еволюції, спричиненої людиною. До цього її привів цілий ланцюжок подій, на чолі якого стоять безвідповідальні люди.

Як людина вплинула на природу

Довгохвоста кам'яна муха, наукова назва якої Zelandoperla, має розумну стратегію, щоб уникнути хижацтва з боку птахів: вона імітує зовнішній вигляд токсичної родички Austroperla, яка виробляє ціанід у своєму організмі, відлякуючи цим хижаків. Дослідники з новозеландського Університету Отаго виявили, що у вирубаних лісах, де більше немає великої кількості птахів-хижаків і навіть зникли самі Austroperla, деякі Zelandoperla змінили свою зовнішність, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю в Science.

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Отримані дані підкреслюють "здатність популяцій швидко адаптуватися до раптових змін у навколишньому середовищі", – пише команда вчених у своїй опублікованій статті.

Хоча довгохвоста кам'яна муха не має власних токсинів, вона зуміла переконливо імітувати Austroperla, використовуючи свій генетичний інструментарій, який забарвив деяких комах у темний відтінок ебенового дерева (щось середнє між рудим і коричневим). Маскування допомогло відлякати пернатих хижаків, які, не бачачи різниці, трималися подалі як від отруйної істоти, так і від її безпечної імітаторки.

Austroperla – лісова істота, яка живе в струмках, де харчується листям і деревним сміттям. У вирубаних лісах її улюблених джерел їжі не вистачає, тому вона стала менш поширеною.

Вирубка лісів з часів появи людини призвела до зникнення отруйних видів. Як наслідок, у збезлісених регіонах види, що імітують, відмовилися від цієї стратегії, оскільки немає кого імітувати. Натомість [вони] еволюціонували в інший колір,

— каже зоолог Джон Уотерс.

Учені використовували поєднання польових спостережень, експериментів з хижацтвом та аналізу генних карт, щоб побачити реакцію комах на зміни, спричинені людиною. В експериментах з моделями двох різних кольорів Zelandoperla вони виявили, що в природі хижаки нападають лише на тих особин, які не імітують Austroperla.

Вирубка лісів на півдні Нової Зеландії була найбільш інтенсивною з початку 1800-х років, коли туди прибули європейські поселенці. Попри те, що люди порушили мільйони років екологічних взаємодій всього за кілька коротких століть, нові дані свідчать про те, що деякі види досить стійкі, щоб адаптуватися. Zelandoperla стала чорною без дерев і Austroperla. Ба більше, дослідження заявляє, що "почорніння" цих комах відбувалося тричі, дедалі більше змінюючи їхній колір, відповідаючи все меншій кількості дерев.

Що цікаво, зміни відбувалися незалежно одне від одного в різних частинах ареалу проживання цього виду. Це свідчить про те, що еволюція може бути принаймні частково передбачуваним процесом.