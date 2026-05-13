Цифровий двійник для атомної станції: як GenAI змінює управління критичною інфраструктурою

Управління складною інфраструктурою давно вийшло за межі класичних SCADA-систем і звітів у Excel. У галузях, де кожна хвилина простою коштує мільйони, компанії продовжують пошуки нових способів ефективного управління.

Цифрові двійники – одна з технологій, що за останні роки перейшла від експериментальних рішень до практичного застосування у критично важливих галузях. Зокрема, в енергетиці. В індустрії, де складність систем поєднується з високою ціною помилки, цей підхід відкриває нові можливості для прогнозування. Як саме цифрові двійники змінюють роботу таких об’єктів і які задачі вони розв'язують – Ренан Джованіні, Energy Business CTO у GlobalLogic, ексклюзивно розповів редакції 24 Каналу.

Дивіться також Південна Корея розглядає впровадження податку на прибуток від штучного інтелекту

Що таке цифровий двійник і чому про нього всі говорять

Цифровий двійник – це не просто 3D-модель або дашборд із даними. Це віртуальна репліка фізичного об'єкта, особи чи процесу, яку можна використовувати для моделювання його поведінки, щоб краще зрозуміти, як він працює в реальному житті.

За оцінками дослідження McKinsey світовий ринок технології цифрових двійників зростатиме приблизно на 60% щорічно протягом наступних п'яти років, досягнувши 73,5 мільярда доларів до 2027 року.

Ключовими драйверами розвитку є ускладнення інфраструктури, потреба в прогнозному обслуговуванні, все більша інтеграція IoT і GenAI, а також зростання вимог до безпеки.

Де застосовуються цифрові двійники

Ще кілька років тому цифрові двійники залишалися радше концептом для презентацій і пілотних проєктів. Однак зараз це повноцінний робочий інструмент:

В енергетиці цифрові моделі реакторів дозволяють тестувати сценарії без ризику для реального об’єкта.

В аерокосмічній галузі їх використовують для моделювання місій і поведінки техніки ще до запуску, пише Business Insider.

У виробництві оптимізують заводи на рівні кожної операції, скорочуючи час запуску нових ліній і зменшуючи втрати.

Окремий напрям – моделювання інфраструктури міста: цифрові двійники застосовують для планування транспортних потоків, енергоспоживання та навіть кліматичних сценаріїв.

У Європі вже створюють цифрову копію Землі для прогнозування змін клімату.

Фактично, цифровий двійник стає універсальним способом працювати зі складними системами: бачити їх у реальному часі, прогнозувати поведінку і тестувати рішення до того, як вони вплинуть на фізичний світ,

– прокоментували 24 Каналу в GlobalLogic.

Кейс: як цифровий двійник працює на атомній електростанції

Один із прикладів сучасного застосування цифрових двійників – проєкт GlobalLogic реалізований нами для атомної електростанції. Завдання було амбітним: створити віртуальну модель для однієї з найбільш зарегульованих індустрій у світі. Двійник мав забезпечити захищений віртуальний доступ до об'єктів і пришвидшити ухвалення рішень. У результаті, створена платформа стала повноцінною іммерсивною копією атомної станції зі своїм функціоналом:

Віртуальний офіс для всієї команди. Інженери можуть спільно працювати над проєктом у реальному часі. Щоб це було безпечно та відповідало суворим протоколам замовника, команда розробила власну архітектуру "сервер-клієнт".

Доступність через веб-браузер. Жодних VR-шоломів і надпотужного заліза. Стабільну роботу зі складними 3D-моделями забезпечила розумна оптимізація, яка обробляла лише те, що інженер бачить у конкретний момент. Зокрема, це frustum culling – відсікання невидимих об'єктів, і occlusion – метод, який "наказує" комп’ютеру не малювати те, чого ви не бачите за стінами.

Автоматичне створення документації – для протоколів зустрічей, технічних інструкцій і щотижневих звітів, що звільнило час для стратегічних задач.

Окремий шар – використання GenAI, яке допомагає інтерпретувати дані та швидше знаходити потрібну інформацію.

Рішення дало відчутний операційний ефект уже на перших етапах впровадження, водночас заклавши основу для подальшої цифрової трансформації,

– кажуть у GlobalLogic.

Зокрема, вдалося:

Скоротити потребу в виїздах польових інженерів на 20%.

Прискорити доступ до технічної інженерної документації на 50%.

Суттєво зменшити витрати на відрядження та затримки, пов’язані з інспекціями.

Покращити координацію з постачальниками.

Запустити дистанційне навчання через імерсивні віртуальні середовища.

У довгостроковій перспективі проєкт також створив основу для переходу до data-driven моделі управління електростанцією. Система замінила фрагментований підхід (різні інструменти, розрізнені дані) на цілісну модель управління. У середовищі, де затримка або помилка має критичні наслідки, цей виграш у часі стає критичним.

Попри очевидні переваги, впровадження цифрових двійників є складним процесом. Серед ключових бар’єрів: інтеграція з існуючими системами, якість і структурованість даних, вимоги до безпеки, а також масштабування. У випадку атомної енергетики ці фактори посилюються регуляторними обмеженнями.

Вам також буде цікаво дізнатися: що відомо про компанію GlobalLogic

GlobalLogic – це міжнародна компанія в сфері цифрової інженерії та розробки програмного забезпечення, яка працює за моделлю інженерного аутсорсингу та створення цифрових продуктів для великих корпорацій.

Вона була заснована у 2000 році та спочатку розвивалася як інженерний сервіс для розробки складних програмних систем для клієнтів зі США та Європи. Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Хосе, Каліфорнія, що підкреслює її американське походження та орієнтацію на північноамериканський ринок як ключовий напрямок бізнесу.

З часом GlobalLogic перетворилася на глобального гравця у сфері digital engineering. Після придбання компанією Hitachi вона стала частиною великої японської корпорації, що значно посилило її фінансову стабільність і дозволило масштабувати присутність у різних регіонах світу. Компанія працює приблизно у 20+ країнах і об'єднує десятки тисяч інженерів, які займаються розробкою програмного забезпечення, ШІ-рішень, вбудованих систем і цифрових платформ для бізнесу, зазначено на сайті IT Ukraine Association.

Географія GlobalLogic побудована навколо розподіленої моделі інженерних центрів. Основні розробницькі хаби розміщені у США, Індії, країнах Східної та Центральної Європи, а також у Латинській Америці. У США та Західній Європі розташовані переважно клієнтські та управлінські офіси, тоді як великі інженерні центри виконують основний обсяг розробки. Серед країн із найбільш розвиненою присутністю – Україна, Індія, Польща, Румунія, Словаччина, Хорватія, Ізраїль, Канада та Аргентина.

Компанія активно розширювалася через відкриття нових центрів та поглинання технологічних фірм. Зокрема, в середині 2010-х років GlobalLogic придбала кілька спеціалізованих компаній у Європі, що дозволило їй посилити експертизу у вбудованих системах, дизайні цифрових продуктів і розробці програмного забезпечення для індустрій на кшталт автомобілебудування, медіа та телекомунікацій. Така стратегія зробила її не просто аутсорсинговою компанією, а повноцінним глобальним інженерним партнером для великих брендів.

Сьогодні бізнес-модель GlobalLogic базується на створенні складних цифрових продуктів для клієнтів із фінансового сектору, охорони здоров’я, телекомунікацій, медіа, автомобільної та промислової індустрії. Компанія працює не як класичний аутсорсер, а як інженерний партнер, який супроводжує продукт на всіх етапах – від дизайну до масштабування і підтримки.

GlobalLogic в Україні: історія та ключові проєкти

Український підрозділ GlobalLogic є одним із найбільших інженерних хабів компанії у Європі та входить до ключових центрів розробки глобальної мережі. За масштабом він належить до топових IT-роботодавців країни та налічує тисячі інженерів, які працюють у різних технологічних доменах – від embedded-розробки до хмарних платформ і штучного інтелекту.

Географічно українські офіси GlobalLogic розподілені між кількома містами, зокрема Києвом, Харковом, Львовом і Миколаєвом. У Львові компанія має кілька локацій, які працюють як повноцінні інженерні центри, де ведеться розробка для міжнародних клієнтів.

Що створюють в Україні

Основний профіль роботи українських команд – це розробка програмних продуктів для глобальних ринків. Інженери залучені до проєктів у сферах автомобільної індустрії, телекомунікацій, медичних технологій, медіа, фінансових сервісів та промислової автоматизації. Значна частина роботи пов’язана з розробкою embedded-систем, хмарних сервісів, ШІ-рішень і складних платформ для великих міжнародних корпорацій.

Український офіс виконує не лише виконавчу роль, а й бере участь у повному циклі розробки продуктів – від архітектури до впровадження та підтримки. Це включає роботу з великими enterprise-клієнтами, де інженери відповідають за критично важливі частини цифрових систем, включно з інфраструктурою, даними та інтеграціями.

Окремо варто відзначити, що український підрозділ є одним із ключових у структурі компанії з точки зору інженерної потужності. Він входить до числа найбільших центрів розробки GlobalLogic у світі та забезпечує значну частину європейських проєктів компанії, особливо у сферах automotive, healthcare та communications.

Штучний інтелект

В останні роки українські команди також активно залучаються до напрямку штучного інтелекту й цифрової трансформації бізнесу. Це включає розробку ШІ-платформ, систем обробки великих даних та інструментів автоматизації для корпоративних клієнтів. Компанія позиціонує ці напрямки як стратегічні, і українські інженери беруть участь у їхньому масштабуванні.

Окремим аспектом є те, що український офіс працює в моделі розподіленої глобальної співпраці: команди в Україні взаємодіють із клієнтами зі США, Європи та Азії, інтегруючись у міжнародні продуктові команди. Це означає, що значна частина проєктів не локалізована, а є частиною глобальних продуктів, які використовуються у різних країнах світу.

24 Канал про GlobalLogic: