Смартфон замість ключів: Google Wallet отримав важливу функцію для власників авто

Травневе оновлення системних служб Google принесло корисні зміни для користувачів Android, які користуються цифровим гаманцем. Тепер керувати спільним доступом до автомобіля стане значно простіше та безпечніше завдяки новим гнучким налаштуванням.

Нововведення дозволять власникам транспортних засобів точніше контролювати, кому і на який термін вони надають доступ до своєї машини, повідомляє видання Android Authority.

Згідно з оновленням системних служб за травень 2026 року, у Google Wallet з'явилися нові ролі для тих, з ким ви ділитеся ключами. Зокрема, впроваджено ролі "гостя" (guest) та "сервісу" (service).

Це дозволить власникам таких ключів надати тимчасовий або обмежений доступ працівнику автосервісу чи паркувальнику або іншому члену сім'ї, не хвилюючись за безпеку автомобіля в інший час.

Google також спростила синхронізацію цифрових ключів між власними пристроями користувача. Ключі тепер легше переносити між смартфоном і смартгодинником на базі Wear OS.

Як це працює?

Процес передачі ключа також став простішим. Для цього потрібно відкрити Гаманець (Wallet), вибрати цифровий ключ автомобіля та натиснути "Share car key". Після підтвердження особи за допомогою відбитка пальця користувач обирає контакт, якому хоче надати доступ. Після цього система генерує спеціальний код активації для іншої людини.

Цифровий автомобільний ключ (digital car key) – це віртуальна копія вашого фізичного ключа від машини, яка надійно зберігається в безпечному чипі вашого смартфона. Завдяки технологіям бездротового зв'язку короткого радіуса дії вам достатньо просто піднести телефон до ручки дверей автомобіля, щоб відчинити його, або покласти гаджет на спеціальну панель у салоні, щоб запустити двигун.

Втім, компанія наголошує, що цифрові ключі варто передавати лише людям, яким власник повністю довіряє. Для активації доступу інший користувач повинен перебувати поруч із власником автомобіля та мати або фізичний або цифровий ключ.

Чи доступна функція в Україні?

В Україні Google Wallet працює офіційно, однак підтримка цифрових ключів для авто залежить від виробника машини та регіону. Деякі бренди обмежують роботу car key-функцій лише окремими країнами Європи або США.

Тому навіть сумісний смартфон на Android не гарантує доступності цифрового ключа в Україні. Найчастіше функція працює лише з окремими моделями автомобілів і за наявності офіційної підтримки від автовиробника.