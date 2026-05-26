Нововведения позволят владельцам транспортных средств точнее контролировать, кому и на какой срок они предоставляют доступ к своей машине, сообщает издание Android Authority.

Согласно обновлению системных служб за май 2026 года, в Google Wallet появились новые роли для тех, с кем вы делитесь ключами. В частности, внедрены роли "гостя" (guest) и "сервиса" (service).

Это позволит владельцам таких ключей предоставить временный или ограниченный доступ работнику автосервиса или парковщику или другому члену семьи, не волнуясь за безопасность автомобиля в другое время.

Google также упростила синхронизацию цифровых ключей между собственными устройствами пользователя. Ключи теперь легче переносить между смартфоном и смартчасами на базе Wear OS.

Как это работает?

Процесс передачи ключа также стал проще. Для этого нужно открыть Кошелек (Wallet), выбрать цифровой ключ автомобиля и нажать "Share car key". После подтверждения личности с помощью отпечатка пальца пользователь выбирает контакт, которому хочет предоставить доступ. После этого система генерирует специальный код активации для другого человека.

Цифровой автомобильный ключ (digital car key) – это виртуальная копия вашего физического ключа от машины, которая надежно хранится в безопасном чипе вашего смартфона. Благодаря технологиям беспроводной связи короткого радиуса действия вам достаточно просто поднести телефон к ручке двери автомобиля, чтобы открыть его, или положить гаджет на специальную панель в салоне, чтобы запустить двигатель.

Впрочем, компания отмечает, что цифровые ключи следует передавать только людям, которым владелец полностью доверяет. Для активации доступа другой пользователь должен находиться рядом с владельцем автомобиля и иметь или физический или цифровой ключ.

Доступна ли функция в Украине?

В Украине Google Wallet работает официально, однако поддержка цифровых ключей для авто зависит от производителя машины и региона. Некоторые бренды ограничивают работу car key-функций только отдельными странами Европы или США.

Поэтому даже совместимый смартфон на Android не гарантирует доступности цифрового ключа в Украине. Чаще всего функция работает только с отдельными моделями автомобилей и при наличии официальной поддержки от автопроизводителя.