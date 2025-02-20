20 лютого, 18:00
Ціни на iPhone 16E: скільки коштуватиме новий бюджетний смартфон Apple
Основні тези
- Apple представила iPhone 16E, оновлений бюджетний смартфон з новим дизайном, USB-C портом і 48-мегапіксельною камерою.
- Ціни в США: 128 ГБ – 599 доларів, 256 ГБ – 699 доларів, 512 ГБ – 899 доларів; доступні кольори: чорний і білий.
Apple офіційно представила iPhone 16E – оновлений бюджетний смартфон компанії, який є радикальним оновленням iPhone SE 3-го покоління. Попри очікування, смартфон отримав низку змін як в залізі, так і в ціні.
iPhione 16e отримав сучасний дизайн без фізичної кнопки Home, порт USB-C, кнопку Action Button замість перемикача беззвучного режиму, а також 48-мегапіксельну основну камеру.
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Найдешевший айфон доступний у двох кольорах – чорному та білому. Попереднє замовлення стартувало 21 лютого, а у продаж смартфон надійшов 28 лютого.
Офіційні ціни на iPhone 16E в США:
- 128 ГБ – 599 доларів (близько 23 500 грн)
- 256 ГБ – 699 доларів (близько 27 400 грн)
- 512 ГБ – 899 доларів (близько 35 200 грн)