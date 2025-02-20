Ціни на iPhone 16E: скільки коштуватиме новий бюджетний смартфон Apple

Apple офіційно представила iPhone 16E – оновлений бюджетний смартфон компанії, який є радикальним оновленням iPhone SE 3-го покоління. Попри очікування, смартфон отримав низку змін як в залізі, так і в ціні.

iPhione 16e отримав сучасний дизайн без фізичної кнопки Home, порт USB-C, кнопку Action Button замість перемикача беззвучного режиму, а також 48-мегапіксельну основну камеру. Читайте на сайті Apple представила iPhone 16e – найдоступніший айфон з топовою начинкою та ШІ Найдешевший айфон доступний у двох кольорах – чорному та білому. Попереднє замовлення стартувало 21 лютого, а у продаж смартфон надійшов 28 лютого. iPhone 16E буде доступним у двох кольорах / Фото Apple Офіційні ціни на iPhone 16E в США: 128 ГБ – 599 доларів (близько 23 500 грн )

– 599 доларів (близько ) 256 ГБ – 699 доларів (близько 27 400 грн )

– 699 доларів (близько ) 512 ГБ – 899 доларів (близько 35 200 грн) Варто зазначити, що вартість iPhone 16E в Україні найімовірніший буде суттєво відрізнятися. Варто зазначити, що вартість iPhone 16E в Україні найімовірніший буде суттєво відрізнятися.