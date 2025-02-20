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Техно Смартфони Ціни на iPhone 16E: скільки коштуватиме новий бюджетний смартфон Apple
20 лютого, 18:00
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Ціни на iPhone 16E: скільки коштуватиме новий бюджетний смартфон Apple

Михайло Года
Основні тези
  • Apple представила iPhone 16E, оновлений бюджетний смартфон з новим дизайном, USB-C портом і 48-мегапіксельною камерою.
  • Ціни в США: 128 ГБ – 599 доларів, 256 ГБ – 699 доларів, 512 ГБ – 899 доларів; доступні кольори: чорний і білий.

Apple офіційно представила iPhone 16E – оновлений бюджетний смартфон компанії, який є радикальним оновленням iPhone SE 3-го покоління. Попри очікування, смартфон отримав низку змін як в залізі, так і в ціні.

iPhione 16e отримав сучасний дизайн без фізичної кнопки Home, порт USB-C, кнопку Action Button замість перемикача беззвучного режиму, а також 48-мегапіксельну основну камеру.

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Найдешевший айфон доступний у двох кольорах – чорному та білому. Попереднє замовлення стартувало 21 лютого, а у продаж смартфон надійшов 28 лютого.

iPhone 16E буде доступним у двох кольорах / Фото Apple

Офіційні ціни на iPhone 16E в США:

  • 128 ГБ – 599 доларів (близько 23 500 грн)
  • 256 ГБ – 699 доларів (близько 27 400 грн)
  • 512 ГБ – 899 доларів (близько 35 200 грн)
Варто зазначити, що вартість iPhone 16E в Україні найімовірніший буде суттєво відрізнятися.