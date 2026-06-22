Ефект штучного інтелекту: чому Apple може підвищити ціни на лінійку iPhone 17 вже цього місяця

Генеральний директор Apple Тім Кук натякнув на неминуче зростання вартості смартфонів. Головною причиною став безпрецедентний дефіцит компонентів, спровокований глобальним бумом штучного інтелекту.

Стрімкий розвиток штучного інтелекту починає бити по кишенях звичайних покупців. Як повідомляє профільний портал MacRumors, компанія Apple може підвищити вартість своєї актуальної лінійки iPhone 17 вже найближчими тижнями.

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Чому дорожчають компоненти?

Головна причина – гострий дефіцит та стрімке подорожчання чипів пам'яті й накопичувачів. Через ШІ-бум провідні виробники (Samsung, SK Hynix, Micron) переорієнтували свої потужності на випуск високошвидкісної пам'яті для серверів. В результаті на ринку споживчої електроніки виник брак звичайної DRAM-пам'яті та накопичувачів NAND.

Додатково на ситуацію впливають такі фактори:

Гелієва криза: через конфлікт в Ірані виникли перебої з постачанням гелію, який є критично важливим для виробництва напівпровідників.

через конфлікт в Ірані виникли перебої з постачанням гелію, який є критично важливим для виробництва напівпровідників. Позиція постачальників: тайванський гігант TSMC, який виготовляє процесори для Apple, Nvidia та AMD, також планує підняти ціни через інфляцію та зростання виробничих витрат.

тайванський гігант TSMC, який виготовляє процесори для Apple, Nvidia та AMD, також планує підняти ціни через інфляцію та зростання виробничих витрат. Масштаб подорожчання: за словами Тіма Кука, вартість деяких компонентів за останній рік зросла майже вчетверо, а оперативна пам'ять (RAM) з жовтня 2025 року подорожчала більш ніж удвічі.

Минулого тижня генеральний директор Apple Тім Кук у коментарі для The Wall Street Journal заявив, що компанія більше не може самостійно поглинати ці додаткові витрати. Він назвав підвищення цін неминучим і порівняв нинішній дефіцит із масштабним стихійним лихом: "Я ніколи не бачив нічого подібного в жодній сфері за понад 40 років роботи".

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Коли перепишуть цінники?

Відомий інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман вважає, що подорожчання відбудеться найближчим часом. Apple може приурочити нові ціни до старту традиційного розпродажу Back to School, щоб пом'якшити негативну реакцію покупців.

Ця акція зазвичай стартує у червні, за кілька днів після конференції WWDC. Студенти та викладачі отримують безкоштовні аксесуари або подарункові карти при купівлі Mac чи iPad. Анонс акції очікують уже цього тижня.

Гурман наголошує: зміна прайсів – це не осіння історія. Apple не чекатиме вересневої презентації лінійки iPhone 18, а оновить ціни на поточні моделі вже влітку. Цю інформацію також підтверджує китайський інсайдер з ланцюгів постачання Ice Universe.

Скільки коштуватимуть смартфони?

Зараз офіційні ціни на актуальні моделі в США виглядають так:

iPhone 17e – від $599;

iPhone 17 – від $799;

iPhone Air – від $999;

iPhone 17 Pro – від $1 099;

iPhone 17 Pro Max – від $1 199.

Проте незабаром ці цифри зростуть. За прогнозами аналітиків Omdia, нові моделі можуть подорожчати на суму до $150. Водночас аналітики TechInsights вважають, що для збереження маржинальності Apple доведеться підвищити ціну наступного iPhone Pro приблизно на $270. За даними The Wall Street Journal, стартова ціна майбутнього iPhone 18 Pro взагалі може сягнути $1 399.

Подорожчання торкнеться не лише смартфонів. Найближчим часом зростуть ціни на планшети iPad та комп'ютери Mac. Крім того, це глобальний тренд: Morgan Stanley прогнозує зростання цін на смартфони та ПК у США на 15% вже цього року, а середня вартість мобільних телефонів у світі у 2026 році збільшиться на 20%.

Інші бренди також змушені реагувати на кризу. Навесні 2026 року Sony вже підвищила ціни на консолі PlayStation 5 у США та Великій Британії, а Nintendo оголосила про подорожчання майбутньої консолі Switch 2.