Стремительное развитие искусственного интеллекта начинает сказываться на кошельках обычных покупателей. Как сообщает профильный портал MacRumors, компания Apple может повысить стоимость своей текущей линейки iPhone 17 уже в ближайшие недели.

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Почему дорожают компоненты?

Главная причина – острый дефицит и стремительное подорожание чипов памяти и накопителей. Из-за ИИ-бума ведущие производители (Samsung, SK Hynix, Micron) переориентировали свои мощности на выпуск высокоскоростной памяти для серверов. В результате на рынке потребительской электроники возник дефицит обычной DRAM-памяти и накопителей NAND.

Кроме того, на ситуацию влияют следующие факторы:

Гелиевый кризис: из-за конфликта в Иране возникли перебои с поставками гелия, который имеет критически важное значение для производства полупроводников.

из-за конфликта в Иране возникли перебои с поставками гелия, который имеет критически важное значение для производства полупроводников. Позиция поставщиков: тайваньский гигант TSMC, производящий процессоры для Apple, Nvidia и AMD, также планирует повысить цены из-за инфляции и роста производственных затрат.

тайваньский гигант TSMC, производящий процессоры для Apple, Nvidia и AMD, также планирует повысить цены из-за инфляции и роста производственных затрат. Масштаб подорожания: по словам Тима Кука, стоимость некоторых компонентов за последний год выросла почти в четыре раза, а оперативная память (RAM) с октября 2025 года подорожала более чем вдвое.

На прошлой неделе генеральный директор Apple Тим Кук в комментарии для The Wall Street Journal заявил, что компания больше не может самостоятельно покрывать эти дополнительные расходы. Он назвал повышение цен неизбежным и сравнил нынешний дефицит с масштабным стихийным бедствием: "Я никогда не видел ничего подобного ни в одной сфере за более чем 40 лет работы".

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Когда перепишут ценники?

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что подорожание произойдет в ближайшее время. Apple может приурочить новые цены к старту традиционной распродажи Back to School, чтобы смягчить негативную реакцию покупателей.

Эта акция обычно стартует в июне, через несколько дней после конференции WWDC. Студенты и преподаватели получают бесплатные аксессуары или подарочные карты при покупке Mac или iPad. Анонс акции ожидается уже на этой неделе.

Гурман подчеркивает: изменение цен – это не осенняя история. Apple не будет ждать сентябрьской презентации линейки iPhone 18, а обновит цены на текущие модели уже летом. Эту информацию также подтверждает китайский инсайдер из цепочек поставок Ice Universe.

Сколько будут стоить смартфоны?

Сейчас официальные цены на актуальные модели в США выглядят так:

iPhone 17e – от $599;

iPhone 17 – от $799;

iPhone Air – от $999;

iPhone 17 Pro – от $1 099;

iPhone 17 Pro Max – от $1 199.

Однако в скором времени эти цифры вырастут. По прогнозам аналитиков Omdia, новые модели могут подорожать на сумму до $150. В то же время аналитики TechInsights считают, что для сохранения маржи Apple придется повысить цену следующего iPhone Pro примерно на $270. По данным The Wall Street Journal, стартовая цена будущего iPhone 18 Pro вообще может достичь $1 399.

Подорожание коснется не только смартфонов. В ближайшее время вырастут цены на планшеты iPad и компьютеры Mac. Кроме того, это глобальный тренд: Morgan Stanley прогнозирует рост цен на смартфоны и ПК в США на 15% уже в этом году, а средняя стоимость мобильных телефонов в мире в 2026 году увеличится на 20%.

Другие бренды также вынуждены реагировать на кризис. Весной 2026 года Sony уже повысила цены на консоли PlayStation 5 в США и Великобритании, а Nintendo объявила о подорожании будущей консоли Switch 2.