Учені знайшли гігантську зорю, у якої плями більші за все наше Сонце

Ми звикли до того, що сонячні плями з нашого погляду на відстані виглядають маленькими цятками на поверхні масивної зорі, хоча насправді вони в кілька разів більші за Землю. Однак учені щойно підтвердили просто колосальні темні зони на сусідній гігантській зірці, які повністю обганяють навіть саме Сонце.

Що таке сонячні плями

Сонячні плями – це тимчасово затемнені ділянки на поверхні зорі. Вони є результатом інтенсивних магнітних полів, що утворюються внаслідок руху речовини всередині. Ці зони мають дещо нижчу температуру, ніж інша поверхня, а тому й здаються нам чорними. Насправді різниця в температурі не настільки велика, щоб ми могли розраховувати, наприклад, посадити туди зонд – там усе ще надзвичайно гаряче. Ці плями не є унікальними для Сонця, адже астрономи спостерігали таку поведінку у багатьох інших зірок у нашій галактиці. Знайшли їх і на червоному гіганті XX Trianguli, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.

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Загалом зоряні плями можуть існувати від кількох днів до кількох місяців, навіть мігруючи мігрувати по поверхні своєї зорі. Відстежувати поведінку сонячних плям на Сонці важливо, оскільки їхня підвищена активність пов'язана зі спалахами та корональними викидами маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі.

На щастя, активність сонячних плям на Сонці відбувається приблизно з 11-річним циклом, що дає нам певне уявлення про те, коли очікувати бурхливої космічної погоди.

Плями на XX Trianguli

Нещодавно астрономи відстежували активність зоряних плям на червоному гіганті XX Trianguli. Вони з'ясували, що поведінка його плям нерегулярна, а це свідчить про те, що надра цієї зорі можуть мати набагато більш хаотичну динаміку, ніж наше Сонце.

Дослідники з Потсдамського інституту астрофізики імені Лейбніца та Дослідницького центру астрономії та наук про Землю HUN-REN проаналізували понад 2 000 спектрів високої роздільної здатності, зібраних протягом 16 років за допомогою роботизованого телескопа STELLA на Тенеріфе. Ця скарбниця даних дозволила дослідникам реконструювати 99 часових серій зображень, які показали еволюцію зоряних плям на поверхні XX Trianguli з 2006 по 2022 рік.

Головний висновок дослідження показав, що зміни поверхні зоряних плям не відповідають сонячним магнітним циклам, що, на думку авторів, імовірно, пов'язано з неперіодичним характером руху матеріалів усередині зірки. Хоча, звісно ж, не можна відкидати й імовірність того, що XX Trianguli просто має значно довший цикл, ніж наше Сонце. Врешті, ця зоря вже знаходиться на порозі своєї смерті, роздувшись до червоного гіганта, тож і не повинна бути надто схожою на нашу.

Великоамплітудні коливання яскравості червоного гіганта XX Trianguli спостерігалися й раніше. Було відомо, що ці коливання викликані темними плямами, які з'являються й зникають з поля зору, коли зірка обертається навколо своєї осі за 24 дні. Ці плями навіть більші, ніж вся поверхня нашого Сонця. Саме тому XX Trianguli охрестили "найбільш плямистою зіркою на небі,

– каже співавтор дослідження Жолт Кьоварі.

Дослідження також уперше показало, як надзвичайно великі плями можуть спричинити зміщення місця появи зорі на нашому небі. У той час як фотоцентр (центр світла) однорідної (без плям) зорі з'явиться там, де знаходиться її геометричний центр, величезні зоряні плями можуть відштовхувати фотоцентр у напрямку, протилежному напрямку її зоряних плям.

Для XX Trianguli, яка знаходиться на відстані 630 світлових років від Землі, фотоцентр зоряного диска зміщується до 10% радіуса зорі відносно її геометричного центру, що спричиняє зміщення видимого положення на небі на 24 мікросекунди (діаметр волосини на відстані 1 000 кілометрів. Хоча це звучить крихітно, такі невеликі розбіжності можуть збільшуватися на величезних міжгалактичних відстанях.