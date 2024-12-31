Что такое солнечные пятна

Солнечные пятна – это временно затемненные участки на поверхности звезды. Они являются результатом интенсивных магнитных полей, образующихся в результате движения вещества внутри. Эти зоны имеют несколько более низкую температуру, чем остальная поверхность, а потому и кажутся нам черными. На самом деле разница в температуре не настолько велика, чтобы мы могли рассчитывать, например, посадить туда зонд – там все еще чрезвычайно горячо. Эти пятна не являются уникальными для Солнца, ведь астрономы наблюдали такое поведение у многих других звезд в нашей галактике. Нашли их и на красном гиганте XX Trianguli, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Смотрите также Солнечный зонд NASA приблизился к Солнцу на рекордно малое расстояние

В общем звездные пятна могут существовать от нескольких дней до нескольких месяцев, даже мигрируя мигрировать по поверхности своей звезды. Отслеживать поведение солнечных пятен на Солнце важно, поскольку их повышенная активность связана со вспышками и корональными выбросами массы, которые вызывают магнитные бури на Земле.

К счастью, активность солнечных пятен на Солнце происходит примерно с 11-летним циклом, что дает нам определенное представление о том, когда ожидать бурной космической погоды.

Пятна на XX Trianguli

Недавно астрономы отслеживали активность звездных пятен на красном гиганте XX Trianguli. Они обнаружили,, что поведение его пятен нерегулярно, а это свидетельствует о том, что недра этой звезды могут иметь гораздо более хаотичную динамику, чем наше Солнце.

Исследователи из Потсдамского института астрофизики имени Лейбница и Исследовательского центра астрономии и наук о Земле HUN-REN проанализировали более 2 000 спектров высокого разрешения, собранных в течение 16 лет с помощью роботизированного телескопа STELLA на Тенерифе. Эта сокровищница данных позволила исследователям реконструировать 99 временных серий изображений, которые показали эволюцию звездных пятен на поверхности XX Trianguli с 2006 по 2022 год.

Главный вывод исследования показал, что изменения поверхности звездных пятен не соответствуют солнечным магнитным циклам, что, по мнению авторов, предположительно, связано с непериодическим характером движения материалов внутри звезды. Хотя, конечно же, нельзя отбрасывать и вероятность того, что XX Trianguli просто имеет значительно более длинный цикл, чем наше Солнце. В конце, эта звезда уже находится на пороге своей смерти, раздувшись до красного гиганта, поэтому и не должна быть слишком похожей на нашу.

Великоамплитудные колебания яркости красного гиганта XX Trianguli наблюдались и раньше. Было известно, что эти колебания вызваны темными пятнами, которые появляются и исчезают из поля зрения, когда звезда вращается вокруг своей оси за 24 дня. Эти пятна даже больше, чем вся поверхность нашего Солнца. Именно поэтому XX Trianguli окрестили "самой пятнистой звездой на небе,

– говорит соавтор исследования Жолт Кевари.

Исследование также впервые показало, как чрезвычайно большие пятна могут вызвать смещение места появления звезды на нашем небе. В то время как фотоцентр (центр света) однородной (без пятен) звезды появится там, где находится ее геометрический центр, огромные звездные пятна могут отталкивать фотоцентр в направлении, противоположном направлению ее звездных пятен.

Для XX Trianguli, которая находится на расстоянии 630 световых лет от Земли, фотоцентр звездного диска смещается до 10% радиуса звезды относительно ее геометрического центра, что вызывает смещение видимого положения на небе на 24 микросекунды (диаметр волоса на расстоянии 1 000 километров. Хотя это звучит крошечно, такие небольшие расхождения могут увеличиваться на огромных межгалактических расстояниях.