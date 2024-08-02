Туреччина заблокувала доступ до Instagram без жодних пояснень

Туреччина заблокувала доступ до соціальної мережі Instagram, повідомляє національний регулятор у сфері інформаційних технологій. У п'ятницю, 2 серпня, вебсайт і мобільний застосунок платформи стали недоступними по всій країні.

Управління інформаційних технологій і зв'язку країни опублікувало рішення на своєму вебсайті, але не вказало ні причин, ні терміну дії заборони.

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Цей крок наступив після заяви, зробленої в середу Фахреттіном Алтуном, директором з комунікацій адміністрації президента Туреччини, який розкритикував Instagram за блокування постів зі співчуттями у зв'язку з вбивством Ісмаїла Ганії, високопосадовця палестинського бойового угруповання "ХАМАС".

"Це цензура, чиста та проста", – заявив Алтун. Він додав, що Instagram не посилався на жодні порушення політики користування сервісом, щоб виправдати свої дії.

Meta Platforms Inc., материнська компанія Instagram, поки ніяк не відреагувала ні на заборону, ні на коментарі Алтуна.

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Раптове обмеження доступу до Instagram викликало широке занепокоєння серед користувачів і захисників цифрових прав, які закликають до прозорості та відновлення доступу.