Туреччина заблокувала Discord слідом за Росією

Влада Туреччини обмежила доступ до популярного сервісу Discord, призначеного для обміну повідомленнями, голосового спілкування, створення спільнот фанатів та іншого. Таке рішення прийняли начебто через "роль платформи в онлайн-залякуваннях і шантажі за участю неповнолітніх". Найцікавіше, що буквально вчора те саме зробила Росія.

Що відомо

Як пише місцеве видання Turkiye Today, цей крок "пов'язаний зі зростаючим занепокоєнням щодо безпеки платформ соціальних мереж, особливо після того, як з'явилися повідомлення про те, що певні групи в Discord обирають дітей для грумінгу, шантажу та кібербулінгу". Деякі групи з недобрими намірами нібито використовували тег "901" у своїх іменах для ідентифікації одне одного, що викликало занепокоєння як серед чиновників, так і серед батьків.

Дивіться також Discord в Росії офіційно заблокували: як це вплине на росіян

Цікаво, що ще на початку цього тижня міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу коментував це питання й заявив, що влада країни не має планів щодо повного блокування Discord, розглядаючи лише можливість запровадження регуляторних бар'єрів для забезпечення дотримання стандартів безпеки. Однак уже в середу вранці сервіс виявився заблокованим повністю.

Discord опинився під пильною увагою в Туреччині після низки тривожних інцидентів, пов'язаних з неповнолітніми:

Нещодавно з'явилися повідомлення, котрі вихваляли 19-річного хлопця після того, як він убив двох жінок.

Крім цього, повідомляли про злочинців, які вимагають гроші у дітей.

В іншому випадку поширювалися відеозаписи, на яких неповнолітніх шантажують, спонукаючи до заподіяння собі шкоди.

Ці та інші випадки призвели до численних закликів про блокування сервісу. В соцмережі X, наприклад, став популярним хештег #DiscordKapatılsın (Закрити Discord). Суспільний резонанс посилювався дедалі більше, тож питання було винесене на рівень уряду.

Дебати навколо Discord перегукуються з аналогічним випадком на початку цього року, коли турецька влада заблокувала доступ до ігрової платформи Roblox, яка широко використовується дітьми та підлітками. Щодо неї з'явилися подібні звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми та грумінгу.

Заборона Discord у Росії

Події в Туреччині відбуваються після того, як 8 жовтня про заборону Discord оголосила Росія, посилаючись на порушення законодавчих вимог. "Роскомнадзор" вимагав видалити певний контент з платформи (майже 1 000 одиниць матеріалів), але вона цього не зробила.