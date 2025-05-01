Турецька пекарня відтворила рецепт хліба, який пекли 5000 років тому․ Попит – шалений

У Туреччині пекарі відтворили хліб за рецептом, якому близько 5000 років. Смак, заснований на археологічній знахідці, став настільки популярним серед місцевих жителів, що пекарня, яка взялася за його виготовлення, не встигає задовольнити попит.

Давній рецепт "ожив" у сучасній пекарні

Археологи натрапили на обвуглений шматок хліба, закопаний понад 5000 років тому під порогом будинку в поселенні бронзової доби Куллуоба Хоюк. Знахідку зробили у вересні 2024 року, а з березня 2025 року її демонструють у місцевому археологічному музеї. За словами керівника розкопок Мурата Турктекі, це найдавніший хліб, знайдений на території Туреччини, що добре зберіг свою форму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Phys.org.

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Аналіз показав: хліб виготовляли з грубого борошна зі стародавнього сорту пшениці Еммер, змішаного з насінням сочевиці та листям рослин, яке виконувало роль природного розпушувача. За формою він нагадує млинець – плоский диск діаметром близько 12,7 сантиметра.



Працівники пекарні Halk Ekmek під час роботи / Фото Phys.org

Від музею до прилавка

Зацікавившись знахідкою, місцева влада вирішила спробувати відтворити давній рецепт. До справи долучилась муніципальна пекарня Halk Ekmek. Оскільки пшениця Еммер у Туреччині більше не вирощується, пекарі використали споріднений сорт Кавілча у поєднанні з булгуром і сочевицею.

Результат перевершив очікування: перша партія "хліба Куллуоба" розійшлася за кілька годин. Сьогодні пекарня виготовляє близько 300 буханок щодня, і попит не зменшується. Коштує таке задоволення 50 турецьких лір – приблизно 53 гривні.

Ще одним привабливим аспектом хліба є те, що він виготовлений із посухостійких культур. Це привернуло увагу як археологів, так і місцевих чиновників. Туреччина зараз вирощує вимогливі до води культури, але пшениця Кавілджа стійка як до посухи, так і до хвороб.