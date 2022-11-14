Twitter зіткнувся з проблемою верифікованих фейків і зупинив нові платні підписки за 8 доларів

Проблеми в Ілона Маска та його новопридбаної компанії не закінчуються. Соцмережа призупинила програму підписки за 8 доларів після поширення підроблених акаунтів.

Оновлений Twitter Blue запустили на початку минулого тижня, а вже наприкінці призупинили можливість нових підписок. Користувачі почали масово купувати синю галочку й видавати себе за відомі бренди та людей, у результаті вплинувши на їхню репутацію та ціну акцій.

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Що сталося

Нагадаємо, що відтепер синя галочка в обліковому записі більше не означає, що ви дивитесь на офіційну сторінку компанії чи відомої особистості.

Таку відмітку згідно з новими правилами зможе мати будь-хто, заплативши на підписку Twitter Blue. Фактично синя галочка тепер є ознакою платних користувачів. Найближчу аналогію можна провести з Telegram, де у платних користувачів біля імені з'являється зірочка або інша піктограма.

Натомість офіційні сторінки в Twitter тепер матимуть сіру й малопомітну позначку "Official" під нікеймом. Однак ця нова функція з'явилася не одразу й через день після запуску була тимчасово вимкнена через проблеми з конфіденційністю.

Такі зміни вкупі з 90-денним терміном, який соцмережа надала офіційним сторінкам для купівлі Twitter Blue (інакше вони стратять галочку), створили величезний хаос. Користувачі не пошкодували 8 доларів і почали масово купувати підписку, отримуючи сині галочки. Після цього вони перейменовували свої сторінки, видаючи себе за іншу особу.

Наприклад, від імені компанії Nintendo опублікували зображення Маріо з показаним середнім пальцем, а повідомлення від імені фармацевтичної компанії Eli Lilly & Co. про те, що інсулін тепер буде безплатним для всіх, обвалив акції виробника на відчутні 16 мільярдів доларів і змусив його просити вибачення.

Наразі неясно, як довго триватиме ця пауза і які зміни компанія внесе в систему підписки, щоб боротися з таким серйозним троллінгом. Сіра відмітка "Official" повинна була перезапуститися в п'ятницю, згідно з офіційним анонсом, однак досі не відображається.

Маск також написав, що "надалі акаунти, які займаються пародією, повинні містити слово "пародія" у своїй назві, а не тільки в біографії".