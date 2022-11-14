Обновленный Twitter Blue запустили в начале прошлой недели, а уже в конце приостановили возможность новых подписок. Пользователи начали массово покупать синюю галочку и выдавать себя за известные бренды и людей, повлияв на их репутацию и цену акций.

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Что произошло

Напомним, что теперь синяя галочка в аккаунте больше не означает, что вы смотрите на официальную страницу компании или известной личности.

Такую отметку согласно новым правилам сможет иметь кто угодно, заплатив на подписку Twitter Blue. Фактически синяя галочка теперь является признаком платных пользователей. Ближайшую аналогию можно провести с Telegram, где у платных пользователей возле имени появляется звездочка или другой значок.

В то же время официальные страницы в Twitter теперь будут иметь серую и малозаметную отметку "Official" под никеймом. Однако эта новая функция появилась не сразу и через день после запуска была временно отключена из-за проблем с конфиденциальностью.

Такие изменения вместе с 90-дневным сроком, который соцсеть предоставила официальным страницам для покупки Twitter Blue (иначе они лишатся галочки), создали огромный хаос. Пользователи не пожалели 8 долларов и начали массово покупать подписку, получая синие галочки. После этого они переименовывали свои страницы, выдавая себя других.

К примеру, от имени компании Nintendo опубликовали изображение Марио с показанным средним пальцем, а сообщение от имени фармацевтической компании Eli Lilly & Co. о том, что инсулин теперь будет бесплатным для всех, обрушил акции производителя на ощутимые 16 миллиардов долларов и заставил его извиняться.

Пока неясно, как долго продлится эта пауза и какие изменения компания внесет в систему подписки, чтобы бороться с таким серьезным троллингом. Серая отметка "Official" должна была перезапуститься в пятницу, согласно официальному анонсу, однако до сих пор не отображается.

Маск также написал, что "в дальнейшем аккаунты, занимающиеся пародией, должны содержать слово "пародия" в своем названии, а не только в биографии".