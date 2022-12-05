Twitter перекладе модерацію контенту на плечі штучного інтелекту

З приходом Ілона Маска в Twitter, багато працівників були звільнені заради економії коштів. Це змусило користувачів та ЗМІ говорити про збільшення кількості незаконного й образливого контенту. Однак у соцмережі, схоже, є рішення.

Як пише джерело, компанія покладатиметься на автоматизацію для модерації контенту, відмовляючись від деяких ручних перевірок. При цьому перевагу віддадуть обмеженням на розповсюдження, а не видаленню певних висловлювань.

Цікаво Привіт, дезінформація: Twitter більше не модерує контент щодо COVID

Деталі нових правил

Уповноважена з питань довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін каже, що це буде досягнуто насамперед завдяки покращеному контролю пошукової видачі за хештегами, які можуть провокувати розпалювання ненависті. За словами представниці Twitter, команда "повністю уповноважена діяти швидко та максимально агресивно".

Соцмережа буде використовувати один із підходів, сформульований як "свобода слова, а не свобода доступу". Він фактично наказує залишати певні твіти, які порушують політику компанії, але заборонити їх появу в пошуку та стрічці.

Twitter давно використовує такі інструменти "фільтрації видимості" щодо дезінформації, додавши їх у свою офіційну політику модерування мови ворожнечі ще до угоди про купівлю. Цей підхід дозволяє висловлюватися більш вільно, одночасно зменшуючи потенційну шкоду, пов’язану з вірусним образливим вмістом.

Що стосується безпеки дітей, то Ірвін каже, що "Twitter перейшов до автоматичного видалення твітів, про які повідомляють довірені особи, які мають досвід точного позначення шкідливих публікацій".

Усі ці коментарі з'явилися на тлі зростаючого невдоволення рішенням Маска розблокувати величезну кількість сторінок, які були обмежені через різноманітні порушення. Тим часом у п'ятницю, 2 грудня, Маск пообіцяв значне посилення модерації контенту і захисту свободи слова на зустрічі з Еммануелем Макроном. За словами президента Франції, Маск підтвердив участь Twitter у саміті Christchurch Call, спрямованому на перешкоджання використанню соціальних медіа для організації та просування тероризму та екстремізму. Крім того, новий власник соцмережі пообіцяв співпрацювати з ЄС, щоб покращити захист дітей в інтернеті.

Цікаво, що деякі слова Елли Ірвін виглядають наче спроба відбілити репутацію Маска. Лише нещодавно колишній юрист Twitter Демієн Кіран заявляв, що єдиним пріоритетом нового керівництва щодо користувачів є те, як їх монетизувати, а не створити для них безпечне середовище, а вже сьогодні представниця компанії каже, що "Маск заохочував команду менше турбуватися про те, як їхні дії вплинуть на зростання користувачів або дохід, заявивши, що безпека є головним пріоритетом компанії".

Він наголошує на цьому щодня, кілька разів на день,

— сказала вона.

А поки Маск та його нові підлеглі намагаються втримати цей корабель на плаву, Центр протидії цифровій ненависті заявляє, що. Кількість расистських та гомофобних висловлювань виросла втричі, порівняно з періодом до приходу Маска.