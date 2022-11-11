Одразу двоє працівників анонімно повідомили The Verge, що директор компанії з питань конфіденційності Демієн Кіран, керівниця відділу інформаційної безпеки Леа Кісснер і директорка із відповідності Маріанн Фогарті подали у відставку.

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Працівників усе менше, проблем усе більше

Джерело отримало доступ до повідомлення, опублікованого в Slack для працівників Демієном Кіраном. У ньому юрист пише: "Ілон показав, що його єдиним пріоритетом щодо користувачів Twitter є те, як їх монетизувати. Я не вірю, що він дбає про правозахисників, дисидентів, наших користувачів у регіонах, які монетизувати не можна, та всіх інших користувачів, які зробили Twitter глобальною міською площею, яку ви всі так довго будували, і яку ми всі любимо".

Зазначимо, що в травні Федеральна торгова комісія США (FTC) уклала мирову угоду з Twitter після того, як компанія була викрита у використанні персональних даних користувачів для таргетування реклами. Якщо Twitter не виконає цю угоду, відомство може накласти штрафи на мільярди доларів. Однак нинішній глава юридичного відділу Алекс Спіро начебто заявив, що Маск готовий взяти на себе "величезну кількість" цих ризиків, тому що "Ілон запускає ракети в космос, він не боїться FTC".

Новий юридичний відділ тепер просить інженерів "самостійно сертифікувати" дотримання правил та інших законів про конфіденційність. Один зі співробітників на умовах конфіденційності розповів, що запуск оновленої підписки Twitter Blue проігнорував звичну перевірку конфіденційності та безпеки компанії, чого вимагає угода з FTC. Людям, які зазвичай займаються цим питанням, було надано мало інформації, тому не можна сказати, що перевірка була всеосяжною. Жодна з рекомендацій, наданих так званою "червоною командою", не була виконана.

Нагадаємо, нещодавно Маск звільнив близько 3700 працівників. Багато інших пішли самостійно, в тому числі один з директорів, який ще у четвер входив до складу нової керівної команди Маска, Йоель Рот. Інша, Робін Уілер, також подала у відставку, але Маск переконав її лишитися.