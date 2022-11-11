Сразу двое сотрудников анонимно сообщили The Verge, что директор компании по вопросам конфиденциальности Дэмиен Киран, руководитель отдела информационной безопасности Леа Кисснер и директор по соответствию Марианн Фогарти подали в отставку.

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Работников все меньше, проблем все больше

Источник получил доступ к сообщению, опубликованному в Slack для работников Дэмиеном Кираном. В нем юрист пишет: "Илон показал, что его единственным приоритетом в отношении пользователей Twitter является то, как их монетизировать. Я не верю, что он работает на благо правозащитников, диссидентов, наших пользователей в регионах, которые монетизировать нельзя, и всех других пользователей, которые сделали Twitter глобальной городской площадью, которую вы все так долго строили и которую мы все любим".

Отметим, что в мае Федеральная торговая комиссия США (FTC) заключила мировое соглашение с Twitter после того, как компания была разоблачена в использовании персональных данных пользователей для таргетирования рекламы. Если Twitter не выполнит это соглашение, ведомство может наложить штрафы в миллиарды долларов. Однако нынешний глава юридического отдела Алекс Спиро якобы заявил, что Маск готов взять на себя "огромное количество" этих рисков, потому что "Илон запускает ракеты в космос, он не боится FTC".

Новый юридический отдел теперь просит инженеров "самостоятельно сертифицировать" соблюдение правил и других законов о конфиденциальности. Один из сотрудников на условиях конфиденциальности рассказал, что запуск обновленной подписки Twitter Blue проигнорировал привычную проверку конфиденциальности и безопасности компании, чего требует соглашение с FTC. Людям, обычно занимающимся этим вопросом, было предоставлено мало информации, поэтому нельзя сказать, что проверка была всеобъемлющей. Ни одна из рекомендаций, предоставленных так называемой "красной командой", не была выполнена.

Напомним, недавно Маск уволил около 3700 работников. Многие другие ушли самостоятельно, в том числе один из директоров, еще в четверг входивший в состав новой руководящей команды Маска, Йоэль Рот. Другая, Робин Уилер, тоже подала в отставку, но Маск убедил ее остаться.