Судя по всему, дела у компании обстоят не так хорошо, как хотелось бы Маску. В своем первом обращении к сотрудникам с момента покупки компании за 44 миллиарда долларов он заявил, что банкротство возможно, если Twitter не начнет генерировать больше денег.

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Что известно

Предупреждение прозвучало на фоне бурного начала правления Маска – двухнедельного периода, в течение которого он уволил половину сотрудников Twitter (почти 3700 человек, о чем мы ранее писали в отдельном материале), выгнал большинство топ-менеджеров и приказал остальным сотрудникам вернуться в офис.

Однако дело не только в тех, кого Маск выгнал сам. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, некоторые руководители сами увольняются, что крайне не нравится Маску, поскольку это еще больше расшатывает и без того неопределенную ситуацию. Один из директоров, еще в четверг входивший в состав новой руководящей команды Маска, Йоэль Рот, ушел по собственному желанию. Другая, Робин Уилер, тоже подала в отставку, но Маск убедил ее остаться.

Нужны деньги

Сможет ли компания теперь генерировать больше денег? Маск видит два основных пути монетизации: платная подписка Twitter Blue и продажа рекламы.

Доходы с первого и раньше были очень низкими, поскольку количество пользователей, купивших Twitter Blue составляло всего 100 000 , что крайне мало, учитывая, что аудитория соцсети пересекла отметку в четверть миллиарда. После повышения цены до 8 долларов в месяц у соцсети есть все шансы потерять часть этих подписчиков. Поэтому разработчики должны срочно сделать Twitter Blue за 8 долларов таким, чтобы за него хотели платить. Интересно, что подписка доступна только в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США. Никакой информации о расширении ее поддержки на другие страны нет, но именно это могло бы увеличить охват и поднять прибыль.

, что крайне мало, учитывая, что аудитория соцсети пересекла отметку в четверть миллиарда. После повышения цены до у соцсети есть все шансы потерять часть этих подписчиков. Поэтому разработчики должны срочно сделать Twitter Blue за 8 долларов таким, чтобы за него хотели платить. Интересно, что подписка доступна только в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США. Никакой информации о расширении ее поддержки на другие страны нет, но именно это могло бы увеличить охват и поднять прибыль. С последним проблем еще больше. Издание VOX опубликовало материал на эту тему, где заявило, что "проблема рекламы в Twitter – это Илон Маск". Приход столь неоднозначной фигуры к руководству и его планы по соцсети напугали рекламодателей и даже многочисленные заверения Маска в том, что все в порядке, не сильно помогли. Сразу после закрытия соглашения поползли слухи, что теперь в твиттере увеличится количество языка вражды, преследований, расизма и другой дискриминации из-за новых правил модерирования контента. Бренды не желают ассоциироваться с этим, поэтому приостанавливают свои рекламные кампании. Маск в свою очередь сейчас всеми силами пытается убедить буквально всех, что ситуация стабильна. В среду, 9 ноября, он провел масштабную виртуальную встречу в рамках Пространства в Twitter, где успокаивал рекламодателей. Прямой аудиоэфир собрал 2,2 миллиона слушателей, среди которых можно было увидеть самые известные мировые бренды.

Долги

В настоящее время Маск нагрузил компанию почти 13 миллиардами долларов долга. Сейчас он находится в руках семи банков Уолл-стрит, которые не смогли перевести его на инвесторов. Доверие к компании упало настолько быстро, пишет Bloomberg, что некоторые фонды предлагали выкупить кредиты всего по 60 центов за доллар – ценой, обычно зарезервированной для компаний, считающихся финансовыми неблагополучными.

Ранее Маск использовал угрозу финансового краха, чтобы мотивировать работников, говорит человек, знакомый со стилем управления миллиардера. Он пытается донести мысль, что если люди не будут упорно работать, Twitter окажется в очень затруднительном положении.