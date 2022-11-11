Судячи з усього, справи у компанії йдуть не так добре, як хотілося б Маску. У своєму першому зверненні до співробітників з моменту покупки компанії за 44 мільярди доларів він заявив, що банкрутство можливе, якщо Twitter не почне генерувати більше грошей.

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Що відомо

Попередження прозвучало на тлі бурхливого початку правління Маска – двотижневого періоду, протягом якого він звільнив половину співробітників Twitter (майже 3700 людей, про що ми раніше писали в окремому матеріалі), вигнав більшість топменеджерів і наказав решті співробітників повернутися в офіс.

Однак річ не лише в тих, кого Маск вигнав сам. Як повідомляють джерела, знайомі з ситуацією, деякі керівники самі звільняються, що вкрай не подобається Маску, оскільки це ще більше розхитує і без того непевну ситуацію. Один з директорів, який ще у четвер входив до складу нової керівної команди Маска, Йоель Рот, пішов за власним бажанням. Інша, Робін Уілер, також подала у відставку, але Маск переконав її лишитися.

Потрібні гроші

Та чи зможе компанія тепер генерувати більше грошей? Маск вбачає два основні шляхи монетизації: платна підписка Twitter Blue та продаж реклами.

Доходи з першого і раніше були дуже низькими, оскільки кількість користувачів, які купили Twitter Blue становила всього 100 000 , що вкрай мало, зважаючи, що аудиторія соцмережі перетнула позначку в чверть мільярда. Після підвищення ціни до 8 доларів на місяць соцмережа має всі шанси втратити частину цих підписників. Тому розробники повинні терміново зробити Twitter Blue за 8 доларів таким, щоб за нього хотіли платити. Цікаво, що підписка наразі доступна лише в Австралії, Канаді, Новій Зеландії та США. Жодної інформації про розширення її підтримки на інші країни немає, але саме це могло б збільшити охоплення й підняти прибуток.

, що вкрай мало, зважаючи, що аудиторія соцмережі перетнула позначку в чверть мільярда. Після підвищення ціни до соцмережа має всі шанси втратити частину цих підписників. Тому розробники повинні терміново зробити Twitter Blue за 8 доларів таким, щоб за нього хотіли платити. Цікаво, що підписка наразі доступна лише в Австралії, Канаді, Новій Зеландії та США. Жодної інформації про розширення її підтримки на інші країни немає, але саме це могло б збільшити охоплення й підняти прибуток. З останнім проблем ще більше. Видання VOX опублікувало матеріал на цю тему, де заявило, що "проблема реклами в Twitter – це Ілон Маск". Прихід такої неоднозначної фігури до керівництва та його плани щодо соцмережі налякали рекламодавців і навіть численні запевнення Маска в тому, що все в порядку, не сильно допомогли. Відразу після закриття угоди поповзли чутки, що тепер у твітері збільшиться кількість мови ворожнечі, переслідувань, расизму та іншої дискримінації через нові правила модерування контенту. Бренди не бажають асоціюватися з цим, тому призупиняють свої рекламні кампанії. Маск своєю чергою зараз усіма силами намагається переконати буквально всіх, що ситуація стабільна. У середу, 9 листопада, він провів масштабну віртуальну зустріч в рамках Простору в Twitter, де заспокоював рекламодавців. Прямий аудіоефір зібрав 2,2 мільйона слухачів, черед яких можна було побачити найвідоміші світові бренди.

Борги

Наразі Маск навантажив компанію майже 13 мільярдами доларів боргу. Зараз він знаходиться в руках семи банків Уолл-стріт, які не змогли перекласти його на інвесторів. Довіра до компанії впала настільки швидко, пише Bloomberg, що деякі фонди пропонували викупити кредити всього по 60 центів за долар – ціною, яка зазвичай зарезервована для компаній, що вважаються фінансовими неблагополучними.

Раніше Маск використовував загрозу фінансового краху, щоб мотивувати працівників, каже людина, знайома зі стилем управління мільярдера. Він намагається донести думку про те, що якщо люди не будуть наполегливо працювати, Twitter опиниться в дуже скрутному становищі.