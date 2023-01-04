Офіс Twitter поглинув сморід після звільнення прибиральників, а з туалетів зник навіть папір

Ілон Маск наприкінці минулого року вирішив не продовжувати контракти з командою прибиральників. Один з його помічників заявив, що людей замінять роботами, проте цього досі не зробили. В офісі почалися проблеми з чистотою.

Ілон Маск пішов на серйозні скорочення після купівлі соцмережі у жовтні 2022 року. Зокрема він урізав фінансування багатьох секторів, перестав платити за оренду приміщень, розпродає кухню і звільнив тисячі людей. Серед тих, хто втратив роботу, опинилися й прибиральники.

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Twitter маринується в смороді

Як повідомила газета The New York Times, тепер офіс по-справжньому відчуває наслідки.

За словами чотирьох нинішніх і колишніх співробітників, на підлозі можна бачити залишки їжі, яку працівники тепер замовляють на винос, ночуючи на роботі.

У тісних приміщеннях чується запах тіла, бо в штабквартирі Twitter у Сан-Франциско, де компанія прострочила орендну плату, Маск об'єднав працівників на двох поверхах, закривши чотири.

Не прибирають і ванні кімнати. Оскільки послуги прибиральників "майже не надаються", деякі працівники змушені приносити з дому власні рулони туалетного паперу.

Ви знаєте, там божевільно смердить,

– цитує слова одного з джерел репортер New York Times.

Минулого тижня Twitter також позбувся прибиральників у своїх нью-йоркських офісах. Звільнили й десять людей зі служби безпеки. Усе це може сигналізувати про те, що Маск збирається закрити там принаймні одну з двох будівель.

Скорочення витрат позначилося й на роботі самої соцмережі. З моменту закриття угоди, вона пережила кілька збоїв. 28 грудня користувачі повідомляли про масові перебої – вони, ймовірно, стали наслідком відключення одного з основних центрів обробки даних компанії, про що перед цим заявив Маск.