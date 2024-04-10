Міністерство оборони розповіло про технологію UA DroneID, яка посилить українські БПЛА

Міноборони разом із Міністерством цифрової трансформації, ГО "Аеророзвідка" та компанією CossackLabs працюють над розвитком інноваційної технології UA DroneID, яка інтегрується з екосистемою військових продуктів DELTA, побудованою за стандартами НАТО.

Як це працює

Розробники пояснюють, що це рішення є унікальним як з погляду розробки, так і з погляду цивільно-військової співпраці заради інновацій. "Ми працюємо над тим, аби екосистема продуктів DELTA повністю забезпечувала потреби військовослужбовців. Інтегрована технологія допоможе мінімізувати дружній вогонь, зберегти більше наших дронів та аналізувати використання безпілотників", – каже заступниця Міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

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DELTA – це унікальна екосистема військових продуктів за стандартами НАТО. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну й морську ситуацію на цифровій мапі. Також до системи входять месенджер і стримінг у реальному часі, які дозволяють спілкуватися в захищеному контурі та бачити трансляцію з БПЛА. Система дозволяє обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби – і з союзниками.

Технологію вже протестували в бойових умовах з ударними дронами. Застосування UA DroneID дозволяє підвищити безпеку і ефективність місій, забезпечує ситуаційну обізнаність на полі бою під час виконання завдань, допомагає ідентифікувати своїх та чужих серед численних безпілотників.



Технологія UA Drone ID / Фото з телеграм-каналу Михайла Федорова

Надалі технологія в системі DELTA також відкриє безліч можливостей аналізу використання безпілотників — наприклад, планувати які з них краще застосовувати для ураження певних цілей.