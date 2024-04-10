Как это работает

Разработчики объясняют, что это решение является уникальным как с точки зрения разработки, так и с точки зрения гражданско-военного сотрудничества ради инноваций. "Мы работаем над тем, чтобы экосистема продуктов DELTA полностью обеспечивала потребности военнослужащих. Интегрированная технология поможет минимизировать дружественный огонь, сохранить больше наших дронов и анализировать использование беспилотников", – говорит заместитель Министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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DELTA – это уникальная экосистема военных продуктов по стандартам НАТО. Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную и морскую ситуацию на цифровой карте. Также в систему входят мессенджер и стриминг в реальном времени, которые позволяют общаться в защищенном контуре и видеть трансляцию с БПЛА. Система позволяет обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, а при необходимости – и с союзниками.

Технологию уже протестировали в боевых условиях с ударными дронами. Применение UA DroneID позволяет повысить безопасность и эффективность миссий, обеспечивает ситуационную осведомленность на поле боя во время выполнения задач, помогает идентифицировать своих и чужих среди многочисленных беспилотников.



Технология UA Drone ID / Фото из телеграмм-канала Михаила Федорова

В дальнейшем технология в системе DELTA также откроет множество возможностей анализа использования беспилотников - например, планировать какие из них лучше применять для поражения определенных целей.