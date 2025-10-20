Uber запускає нову функцію, яка дозволить водіям і кур’єрам заробляти гроші навіть тоді, коли вони не виконують поїздок. У межах пілотного проєкту компанія запропонує користувачам виконувати дрібні онлайн-завдання – наприклад, завантажувати фото або записувати голос для навчання моделей штучного інтелекту.

Компанія Uber оголосила про старт пілотної програми в США, яка дасть водіям і кур’єрам можливість заробляти через застосунок, навіть якщо вони не перевозять пасажирів чи замовлення. Ініціативу реалізує підрозділ Uber AI Solutions Group. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNBC.

Як Uber хоче залучити водіїв до роботи з ШІ?

Серед прикладів завдань – завантаження фотографій для навчання моделей штучного інтелекту або запис коротких аудіо у різних мовах та акцентах. Цей формат вже тестують в Індії.

Як зазначила представниця Uber Меґан Кассерлі, такі завдання не пов’язані з автономними автомобілями чи розробкою систем безпілотного керування. Оплата залежатиме від складності та часу, необхідного для виконання. Водії зможуть бачити суму перед тим, як прийняти завдання.

CEO компанії Дара Хосровшахі оголосив про нововведення під час конференції Only on Uber 2025 у Вашингтоні. Він наголосив, що рішення стали результатом десятків зустрічей із водіями, під час яких команда зібрала сотні годин відгуків про політику й дизайн продуктів.

Як повідомляє Axios, Uber порівнюють із платформами на кшталт Amazon Mechanical Turk або Upwork, які пропонують короткі онлайн-завдання для фрілансерів. Компанія не розкриває клієнтів і проєкти, з якими пов’язана обробка даних.

Крім цього, Uber оголосила про кілька інших нововведень. Зокрема, офіційний запуск функції "жіночий вибір" у США – вона дозволяє жінкам-водіям приймати лише поїздки з жінками-пасажирками. Опція вже працює в Балтиморі, Міннеаполісі, Філадельфії, Сіетлі, Портленді та Вашингтоні.

Хосровшахі додав, що у країнах, де функція вже діє, її використали під час понад 100 мільйонів поїздок. Також Uber запроваджує можливість налаштовувати мінімальний рейтинг пасажирів, аби уникати користувачів із низькою оцінкою, і нову гарантію "запізнілої поїздки" – якщо вона триває на понад 5 хвилин довше за прогноз, водій отримає підвищену оплату.

Чому Uber знову буде доставляти їжу дронами?

Uber оголосила, що запускає спільні випробування з Flytrex, компанією, яка спеціалізується на автономній доставці.

Перші тести розпочнуться в обраних містах США до кінця 2025 року. Окрім цього, Uber вклала кошти у Flytrex, аби прискорити комерційний запуск технології, хоча розмір інвестиції компанія не розкриває, зазначаючи, що вона не є суттєвою для фінансових показників. Попри активний розвиток ідеї, доставка дронами у США стикається з обмеженнями. Федеральне авіаційне управління (FAA) суворо контролює повітряний простір, і лише кілька компаній отримали дозвіл на польоти за межі прямої видимості оператора. Flytrex належить до цього невеликого кола. Для порівняння, Amazon, маючи аналогічний дозвіл, зазнала проблем: їхні дрони падали під час дощів.