Білий ведмідь убив матір з дитиною: вчені, здається, знайшли пояснення рідкісному нападу

Минулого місяця на Алясці білий ведмідь убив жінку та її однорічного сина. Це був перший смертельний напад білого ведмедя, зафіксований у США за останні 30 років. Звіт проливає світло на те, що могло стати причиною трагічної події.

Експерти проаналізували тканини ведмедя. Самець був у поганій фізичній формі та, ймовірно, похилого віку.

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Що сталося

24-річна Саммер Міомік та її син Клайд Онгтовасрук померли 17 січня в прибережному місті Уельс, найзахіднішому місті на материковій частині Північної Америки. Обоє вийшли зі школи, коли посеред вулиці на них напав білий ведмідь. Через сильну хуртовину Міомік не помітила його вчасно. Працівники школи намагалися зупинити тварину, б'ючи її лопатами, але ведмідь накинувся й на них, змусивши відступити до школи, повної учнів. Школа була заблокована, доки житель села не прийшов з рушницею і не застрелив білого ведмедя. На жаль, жінка з дитиною були вже мертві.

Напади білих ведмедів на людей трапляються вкрай рідко. Останній випадок у США стався в 1993 році, а останній смертельний – у 1990 році в Пойнт-Лей, Аляска.

Чому ведмідь напав

Докторка Кімберлі Бекмен з Відділу охорони дикої природи Аляски провела дослідження зразків тканин, зібраних з мертвого білого ведмедя, щоб дізнатися більше про те, чому тварина поводилася так агресивно. У ЗМІ лунали припущення, що ведмідь міг бути хворий на хворобу, що змінює мозок – сказ, токсоплазмоз, чуму або пташиний грип. Однак тести не виявили жодних патогенів. Таким чином ключовими факторами, які найімовірніше вплинули на тварину, були стать і фізичний стан.

У дослідженні 2017 року, опублікованому в журналі Wildlife Society Bulletin, вчені проаналізували дані 73 нападів білих ведмедів між 1870 і 2014 роками в Канаді, Гренландії, Норвегії та США. Вони виявили, що "дорослі самці білих ведмедів, які зазнали харчового стресу, найімовірніше, становлять загрозу для безпеки людей". Останній напад узгоджується з цими висновками.

Розслідування не має "остаточного пояснення, чому ведмідь був у поганому стані, але не виключено, що певну роль відіграли зміни клімату, спричинені людиною.

Втрата морського льоду призводить до того, що білі ведмеді мають менший доступ до своєї основної здобичі – наприклад, тюленів. Це означає, що вони все частіше можуть бути в поганому стані, особливо коли зустрічаються на суші,

– каже Ліндсі Мангіпан з Програми збереження полярних ведмедів Служби рибного господарства США на Алясці.

Зміна клімату також може підвищити ризик нападів в інших місцях. Ліндсі Мангіпан пояснює, що історично білі ведмеді проводили більшу частину свого часу на морському льоду, що призводило до мінімальних зустрічей із людьми. Оскільки сезон відкритої води стає довшим через посилення танення, в деяких районах ведмеді довше перебувають на суші, що збільшує ймовірність взаємодії між людьми та ведмедями.