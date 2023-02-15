Эксперты проанализировали ткани медведя. Самец был в плохой физической форме и, вероятно, преклонных лет.

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Что произошло

24-летняя Саммер Миомик и ее сын Клайд Онгтовасрук скончались 17 января в прибрежном городе Уэльс, западном городе на материковой части Северной Америки. Оба вышли из школы, когда посреди улицы на них напал белый медведь. Из-за сильной вьюги Миомик не заметила его вовремя. Работники школы пытались остановить животное, ударяя его лопатами, но медведь набросился и на них, заставив отступить в школу, полную учеников. Школа была заблокирована, пока житель села не пришел с ружьем и не застрелил белого медведя. К сожалению, женщина с ребенком были уже мертвы.

Приступы белых медведей на людей случаются крайне редко. Последний случай в США произошел в 1993 году, а последний смертельный – в 1990 году в Пойнт-Лэй, Аляска.

Почему медведь напал

Доктор Кимберли Бекмен из Отдела охраны дикой природы Аляски провела исследование образцов тканей, собранных с мертвого белого медведя, чтобы узнать больше о том, почему животное вело себя так агрессивно. В СМИ звучали предположения, что медведь мог быть болен болезнью, меняющей мозг – бешенство, токсоплазмоз, чума или птичий грипп. Однако тесты не обнаружили никаких патогенов. Таким образом, ключевыми факторами, которые, скорее всего, повлияли на животное, были пол и физическое состояние.

В исследовании 2017 года, опубликованном в журнале Wildlife Society Bulletin Ученые проанализировали данные 73 нападений белых медведей между 1870 и 2014 годами в Канаде, Гренландии, Норвегии и США. Они обнаружили, что "взрослые самцы белых медведей, подвергшиеся пищевому стрессу, вероятнее всего, представляют угрозу для безопасности людей". Последнее нападение согласовывается с этими выводами.

Расследование не имеет "окончательного объяснения, почему медведь был в плохом состоянии, но не исключено, что определенную роль сыграли изменения климата, вызванные человеком.

Утрата морского льда приводит к тому, что белоснежные медведи имеют наименьший доступ к собственной основной добыче – к примеру, тюленям. Это означает, что они все чаще могут быть в плохом состоянии, особенно когда встречаются на суше,

– говорит Линдси Мангипан из Программы сохранения полярных медведей Службы рыбного хозяйства США на Аляске.

Изменение климата также может повысить риск нападений в других местах. Линдси Мангипан объясняет, что исторически белые медведи проводили большую часть своего времени на морском льду, что приводило к минимальным встречам с людьми. Поскольку сезон открытой воды становится длиннее из-за усиления таяния, в некоторых районах медведи дольше находятся на суше, что увеличивает вероятность взаимодействия между людьми и медведями.