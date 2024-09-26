Учені запустять супутник, єдиною місією якого буде знищити самого себе: навіщо це потрібно

Європейське космічне агентство (ЄКА) готує космічний апарат розміром з пральну машину до нетривалої, але сміливої місії. Спутник принесе себе в жертву в ім'я науки.

Що задумали вчені

Хоча людство вже багато років має справу з апаратами, які повертаються з невагомості в атмосферу й згорають у ній, ми все ще не до кінця розуміємо, що в цей момент відбувається, тому Destructive Reentry Assessment Container Object (або просто DRACO) призначений саме для цієї мети, повідомили в ЄКА. Невдовзі після виходу на орбіту Землі супутник почне спуск назад в атмосферу планети. При цьому він фіксуватиме кожну секунду цього своєрідного процесу самопожертви на спеціальні датчики.

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Сам космічний апарат важить близько 200 кілограмів і не має силової установки, а також не підключений до навігаційної або комунікаційної систем. Вчені будують апарат так, щоб його зовнішні оболонки згоріли в атмосфері, але особливо міцна внутрішня капсула, яка збиратиме дані, лишилася цілою. Це своєрідна чорна скринька космічного апарата, з якої потім витягнуть усі зібрані дані.

ЄКА розробляє місію DRACO, запуск якої запланований на 2027 рік, щоб покращити можливості повернення космічних апаратів у атмосферу й допомогти зменшити накопичення космічного сміття на орбіті Землі.

Наука про повернення в атмосферу є важливим елементом проєктування заходів з ліквідації космічного сміття. Нам потрібно отримати більше інформації про те, що відбувається, коли супутники згорають в атмосфері, а також перевірити наші моделі входження в атмосферу,

– каже Хольгер Краг, керівник відділу космічної безпеки ЄКА.

Унікальні дані, зібрані апаратом, допоможуть розробити технології для створення більш безпечних супутників, схожих на найсучасніші екземпляри Starlink, які здатні самостійно сходити з орбіти й згорати в атмосфері у разі незворотної поломки чи закінчення терміну служби. Такі апарати не висітимуть десятиліттями в небі, створюючи небезпеку для все ще працюючих супутників.

Як це буде