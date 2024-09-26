Учені запустять супутник, єдиною місією якого буде знищити самого себе: навіщо це потрібно
Джерело:ЄКА
Європейське космічне агентство (ЄКА) готує космічний апарат розміром з пральну машину до нетривалої, але сміливої місії. Спутник принесе себе в жертву в ім'я науки.
Що задумали вчені
Хоча людство вже багато років має справу з апаратами, які повертаються з невагомості в атмосферу й згорають у ній, ми все ще не до кінця розуміємо, що в цей момент відбувається, тому Destructive Reentry Assessment Container Object (або просто DRACO) призначений саме для цієї мети, повідомили в ЄКА. Невдовзі після виходу на орбіту Землі супутник почне спуск назад в атмосферу планети. При цьому він фіксуватиме кожну секунду цього своєрідного процесу самопожертви на спеціальні датчики.
Дивіться також Китай зняв найепічніше відео запуску й катастрофи ракети під час невдалого випробування
Сам космічний апарат важить близько 200 кілограмів і не має силової установки, а також не підключений до навігаційної або комунікаційної систем. Вчені будують апарат так, щоб його зовнішні оболонки згоріли в атмосфері, але особливо міцна внутрішня капсула, яка збиратиме дані, лишилася цілою. Це своєрідна чорна скринька космічного апарата, з якої потім витягнуть усі зібрані дані.
ЄКА розробляє місію DRACO, запуск якої запланований на 2027 рік, щоб покращити можливості повернення космічних апаратів у атмосферу й допомогти зменшити накопичення космічного сміття на орбіті Землі.
Наука про повернення в атмосферу є важливим елементом проєктування заходів з ліквідації космічного сміття. Нам потрібно отримати більше інформації про те, що відбувається, коли супутники згорають в атмосфері, а також перевірити наші моделі входження в атмосферу,
– каже Хольгер Краг, керівник відділу космічної безпеки ЄКА.
Унікальні дані, зібрані апаратом, допоможуть розробити технології для створення більш безпечних супутників, схожих на найсучасніші екземпляри Starlink, які здатні самостійно сходити з орбіти й згорати в атмосфері у разі незворотної поломки чи закінчення терміну служби. Такі апарати не висітимуть десятиліттями в небі, створюючи небезпеку для все ще працюючих супутників.
Як це буде
- Час перебування DRACO в космосі буде коротким: його місія триватиме близько 12 годин і він досягне максимальної висоти в 1000 кілометрів.
- Потім він повернеться в атмосферу над океаном у безлюдній місцевості, фіксуючи власне руйнування за допомогою чотирьох бортових камер і 200 датчиків.
- Після того, як супутника не стане, капсула з даними розгорне парашут для більш м'якого спуску.
- Під час спуску капсула матиме 20-хвилинне вікно, щоб передати зібрані дані на геостаціонарний супутник, перш ніж впасти в океан.