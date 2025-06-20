Учені влаштували штучне сонячне затемнення за допомогою двох супутників

Європейське космічне агентство (ЄКА) успішно реалізувало місію Proba-3. Вчені досягли неймовірного результату, створивши штучне сонячне затемнення за допомогою двох супутників. Такий унікальний підхід дозволяє дослідникам вивчати корону Сонця, не чекаючи природних затемнень, оскільки вони є досить рідкісними. Це відкриває нові горизонти для науки про космічну погоду та сонячну активність.

Штучне затемнення: як це працює

У рамках місії Proba-3 два супутники вишикувалися на орбіті одне за одним з ідеальною точністю. Розташовані на відстані близько 150 метрів один від одного, вони досягли синхронізації з похибкою всього в кілька міліметрів. Один із супутників, оснащений 1,4-метровим диском під назвою "Occulter", відкидає ідеальну тінь на другий апарат, на борту якого розміщено коронограф. Це дозволяє безперервно спостерігати за короною Сонця, що зазвичай можливо лише дуже короткий час, коли наступає природне затемнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄКА.

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Така технологія відкриває можливості для детального вивчення сонячного вітру – потоку частинок, що постійно випромінюються нашою зіркою. Крім того, дослідники отримують нові дані про корональні викиди маси, потужні сплески плазми та магнітних полів, які можуть впливати на радіозв’язок і роботу GPS на Землі.



Сонячна корона в об'єктиві коронографа / Фото ЄКА

Директор з технологій ЄКА Дітмар Пільц зазначив, що отримані зображення підтверджують успішність інноваційних технологій, застосованих у цій місії. Команда тепер працює над збільшенням часу спостережень до шести годин за кожну орбіту. Кожне зображення корони складається з трьох окремих кадрів, зроблених у різних спектрах, що разом утворюють повну картину атмосфери Сонця.

Особливість цього експерименту полягає в тому, що штучне затемнення можна створювати кожні 19,6 години, на відміну від природних явищ, які трапляються лише раз чи двічі на рік. Це дозволяє вченим накопичувати значно більше даних.

За словами координатора моделювання космічної погоди ЄКА Хорхе Амайї, отримані спостереження допоможуть удосконалити комп’ютерні моделі, порівнюючи їх із реальними зображеннями для точнішого прогнозування сонячної активності.