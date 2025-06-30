Учені знайшли настільки давню породу, що вона ледь молодша за саму Землю

На північному сході Канади геологи виявили породу віком 4,16 мільярда років. Це робить її однією з найстаріших на нашій планеті та відкриває вікно в часи, коли Земля лише формувалась і застигла. Вчені сподіваються, що ця знахідка дасть їм нові уявлення про первісну земну кору та середовище, яке породило життя.

Скелі досі зберігають історію народження Землі

На східному узбережжі затоки Гудзон у Канаді вчені виявили породи, які можуть бути найдавнішими з відомих на нашій планеті. Йдеться про так званий зелений пояс Нувуагіттук – геологічне утворення з химерними смугастими скелями, частина яких сформувалась 4,16 мільярда років тому. Це майже збігається з віком самої Землі, що оцінюється від 4,54 до 4,57 мільярда років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science.

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Група геологів з Університету Оттави, серед яких професор Джонатан О'Ніл, провела нове датування, щоб перевірити спірні результати попередніх досліджень. Оскільки вулканічні породи в цьому місці не містять циркону, який зазвичай використовують для визначення віку, вчені вдалися до інших методів. Вони застосували два незалежні способи: ізотопне датування за самарієм-неодимом та ураново-свинцевий аналіз. Обидва дали однаковий результат – 4,16 мільярда років.



Тут знайшли одні з найстаріших порід Землі / Фото Джонатан О'Ніл



Тут знайшли одні з найстаріших порід Землі / Фото Джонатан О'Ніл

Це відкриття важливе не лише для розуміння еволюції Землі. Оскільки більшість кори нашої планети не збереглася через субдукцію та метаморфізм, знайти настільки давні незмінені породи – велика рідкість. Вони допомагають реконструювати геохімічне середовище, у якому могло зародитися життя. Деякі утворення в цьому поясі, ймовірно, осаджувались з давніх океанів, а отже, можуть містити інформацію про температуру води, склад атмосфери й навіть перші сліди життя.

Протягом понад 15 років науковці не могли дійти згоди щодо віку цих скель – оцінки коливалися від 2,7 до 4,3 мільярда років. Складність полягала в неоднозначності ізотопних "годинників", адже один з них – із довгим періодом напіврозпаду – чутливий до теплових і тектонічних подій, що могли вплинути на точність вимірювань.

Аби уникнути похибок, дослідники зосередилися на ділянках, де молодші породи, які називають метагабро, проникли в старі базальти. Оскільки метагабро сформувались після основної маси порід, їхній вік став мінімальною межею віку всієї формації. Збіг результатів для зразків, узятих з різних точок поясу, свідчить про високу достовірність результатів. Яким є вік цих більш старих порід, поки невідомо.



Стародавні породи, які застигли 4,16 мільярда років тому / Фото Джонатан О'Ніл



Стародавні породи, які застигли 4,16 мільярда років тому / Фото Джонатан О'Ніл

Якщо подальші дослідження підтвердять висновки, зелений пояс Нувуагіттук стане ключем до розуміння не лише перших етапів геологічної історії Землі, а й умов, у яких виникло життя – як на нашій планеті, так, можливо, і на інших.