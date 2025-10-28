Україна може скоро стати частиною Європейського Союзу, але наразі тільки в космосі

Європейська комісія ініціювала процес переговорів щодо приєднання України до програми урядового супутникового зв’язку Govsatcom та системи захищеної супутникової конективності ЄС. Цей крок стане продовженням космічного партнерства між Україною та Євросоюзом, розширюючи співпрацю у сфері безпеки й оборони.

Європейська комісія передала до Ради ЄС пропозицію розпочати переговори з Україною про участь у компоненті Govsatcom – програмі урядового супутникового зв’язку в межах Космічної програми Європейського Союзу та ініціативи Union Secure Connectivity Programme, що відповідає за захищену супутникову конективність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Європейську Правду

Що означає приєднання України до європейських космічних програм?

Як повідомив у Брюсселі речник Єврокомісії Тома Реньє, мета ініціативи полягає в тому, щоб Україна стала повноправним учасником європейських космічних проєктів. За його словами, оборонна й космічна сфери тісно пов’язані, тому залучення України до Govsatcom має стратегічне значення.

"Ми прагнемо повністю залучити Україну до програми урядового супутникового зв’язку. Це важливо для безпечної космічної конективності, яка зміцнить конкурентоспроможність України, її державних структур і громадян", – зазначив речник.

Як пише Kyiv Post, Єврокомісія підкреслює, що Україна вже бере участь у програмах ЄС у сфері оборони, а тепер готова зробити аналогічний крок у космічному напрямку. Наступним етапом стане обговорення ініціативи між державами-членами ЄС. Рішення про офіційне залучення України ухвалить Рада ЄС, після чого сторони підпишуть міжнародну угоду згідно зі статтею 218 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU).

Govsatcom спрямована на створення надійної системи урядового супутникового зв’язку, що забезпечує безпечну передачу даних, навіть у кризових або військових умовах. Програма об’єднує ресурси держав-членів ЄС і приватних операторів для підтримки критичної інфраструктури та безпеки.

Перший крок до космічної інтеграції Україна зробила ще у квітні 2025 року, коли підписала угоду про участь у компонентах Copernicus, Space Weather Events та Near-Earth Objects, що є частиною загальної Космічної програми ЄС. Нові домовленості розширять співпрацю до сфери безпечного урядового зв’язку та супутникової конективності, важливої для оборони й цивільної стійкості.

Який супутник Чехія будує для України?

Чеська Республіка оголосила про будівництво та передачу Україні сучасного супутника для спостереження за Землею. Апарат зможе збирати дані незалежно від освітлення чи складних погодних умов. Проєкт є важливим технологічним внеском у безпеку та розвиток України, яка досі покладалася на знімки від партнерів. Чехія стала першою країною, що надає таку високотехнологічну допомогу.

Початок будівництва заплановано на найближчі місяці. У розробці та конструюванні апарату братимуть участь чеські компанії, які мають значний досвід у космічних технологіях, особливо у створенні невеликих супутників.