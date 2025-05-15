Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи з питань штучного інтелекту та прав людини

Україна приєдналася до Рамкової конвенції Ради Європи з питань штучного інтелекту, прав людини, демократії та верховенства права. Документ визначає принципи, яких держава має дотримуватися при формуванні законодавства та застосуванні AI-продуктів у державному секторі: повага до гідності людини, прозорість, недискримінація, захист приватності, надійність та безпека.

Підписання Конвенції відбулося у Страсбурзі, Франція, під час конференції EURODIG 2025, інформує 24 Канал. На заході заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков зустрівся із заступником Генерального секретаря Ради Європи Бйорном Берге. Документ набуде чинності після його ратифікації Верховною Радою України.

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Стандарти штучного інтелекту – це питання безпеки для мільйонів українців. Незабаром AI буде у "Дії" та "Мрії", тому важливо визначити принципи безпечного використання цієї технології у наших продуктах. Під час формування вимог ми орієнтуємося на глобальні та європейські стандарти, оскільки Україна інтегрується в європейський цифровий простір,

– наголосив Борняков.

Підтримка бізнесу та міжнародна співпраця

Раніше Конвенцію підписали 15 урядів, серед яких Велика Британія, США, Канада, країни ЄС, Ізраїль, Японія та інші технологічні держави.

Принципи Конвенції також будуть опосередковано застосовуватися до бізнесу: уряд планує створювати ініціативи для приватного сектору, щоб допомогти компаніям адаптувати принципи для розробки власних продуктів.

Зокрема, Міністерство цифрової трансформації запустить методологію Ради Європи під назвою HUDERIA. Вона допоможе оцінювати AI-продукти на відповідність правам людини, демократії та верховенству права.

Варто зазначити, що дія Конвенції не поширюється на використання штучного інтелекту у військовій сфері.

Україна – активний учасник розробки документа

Розробка документа тривала три роки за участі представників держав-членів Ради Європи, інших країн, що приєдналися до процесу, а також бізнесу та громадянського суспільства. Україна брала активну участь у розробці Конвенції як член Комітету з питань штучного інтелекту Ради Європи.

Міністерство цифрової трансформації раніше опублікувало "Білу книгу" з питань регулювання AI в Україні. У документі описано, як держава готує бізнеси до майбутніх стандартів у сфері штучного інтелекту, коли буде імплементовано відповідний закон та які переваги отримає суспільство, бізнес та розвиток інновацій.