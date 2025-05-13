Перші проблеми

Проєкт Stargate від OpenAI, який мав би стати флагманською інфраструктурною ініціативою в сфері штучного інтелекту, наразі зіштовхнувся з несподіваними перешкодами. Цей масштабний задум, що передбачає створення гігантської мережі центрів обробки даних у США, буксує через економічну невизначеність. Варто нагадати, що коли про нього тільки оголосили, деякі ЗМІ, в тому числі Financial Times, писали, що цей задум є, імовірно, просто швидкою ідеєю, щоб вразити виборців і показати, що з перших же днів Трамп і його союзники наполегливо працюють. Журналісти тоді писали, що "люди хочуть зробити щось гучне в перший тиждень перебування Трампа на посаді". І хоча президент дійсно був захоплений цією ідеєю, зараз він же й став їй на заваді, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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OpenAI ще торік розглядала можливість об'єднання з Microsoft у рамках грандіозного проєкту з будівництва суперкомп’ютера ШІ, вартість якого могла сягати 100 мільярдів доларів. У січні компанія офіційно анонсувала Stargate спільно з SoftBank, Oracle і MGX, оголосивши плани інвестувати до 500 мільярдів доларів у розвиток ШІ-інфраструктури до 2029 року.

Але фінансування цього проєкту гальмується. Згідно з даними Bloomberg, переговори з потенційними інвесторами, серед яких Mizuho, JPMorgan, Apollo Global Management та Brookfield Asset Management, останнім часом майже зупинились. Жодних конкретних домовленостей досі не досягнуто.

Однією з головних причин цього стала невизначеність, викликана тарифною політикою Трампа. Аналітики з TD Cowen зазначають, що тарифи значно збільшують витрати на ключові компоненти для дата-центрів – серверні стійки, системи охолодження та мікросхеми. Це може підвищити вартість будівництва на 5–15%, а іноді й більше, що змушує потенційних інвесторів бути обережними щодо довгострокових фінансових зобов'язань.

Тиск посилюється і через загальні економічні ризики. Побоювання можливої глобальної рецесії, разом із падінням цін на ШІ-послуги та зростаючою конкуренцією з боку дешевших моделей, як-от від DeepSeek, ставлять під сумнів майбутню рентабельність проєкту.

Це все відображається на бажанні фінансових установ вкладати кошти. Навіть SoftBank, який мав стати головним рушієм фінансування Stargate, досі не визначився з форматом інвестицій і не провів глибоких переговорів зі спонсорами. Компанія, як повідомляється, готова покрити лише 10–20% витрат власним капіталом, решту планується залучити через боргове фінансування.

До того ж технологічні гіганти, зокрема Microsoft і Amazon, почали переглядати власні стратегії у сфері центрів обробки даних – у деяких випадках відмовляючись від масштабних будівельних планів. Інвестори дедалі частіше бояться перенасичення ринку.

Та попри всі труднощі, частина проєкту все ж просувається. Наприклад, у місті Абілін, штат Техас, Oracle працює над об’єктом, який має стати одним із ключових елементів нової інфраструктури ШІ. Цей майданчик був запущений ще до того, як SoftBank формально очолив фінансову частину ініціативи. Засновник OpenAI Сем Альтман нещодавно відвідав будівництво особисто, підтвердивши, що проєкт у цьому регіоні продовжує рух вперед. Також розглядаються альтернативні майданчики за межами Техасу.

Хоча шлях до втілення Stargate складний і вкритий фінансовими й політичними перешкодами, Масайоші Сон – голова SoftBank – залишається оптимістом. Він вважає нинішні труднощі тимчасовими й каже, що попит на штучний інтелект лише зростатиме в довгостроковій перспективі.