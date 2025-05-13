Первые проблемы

Проект Stargate от OpenAI, который должен был бы стать флагманской инфраструктурной инициативой в сфере искусственного интеллекта, пока столкнулся с неожиданными препятствиями. Этот масштабный замысел, предусматривающий создание гигантской сети центров обработки данных в США, буксует из-за экономической неопределенности. Стоит напомнить, что когда о нем только объявили, некоторые СМИ, в том числе Financial Times, писали, что этот замысел является, вероятно, просто быстрой идеей, чтобы поразить избирателей и показать, что с первых же дней Трамп и его союзники упорно работают. Журналисты тогда писали, что "люди хотят сделать что-то громкое в первую неделю пребывания Трампа в должности". И хотя президент действительно был увлечен этой идеей, сейчас он же и помешал ей, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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OpenAI еще в прошлом году рассматривала возможность объединения с Microsoft в рамках грандиозного проекта по строительству суперкомпьютера ИИ, стоимость которого могла достигать 100 миллиардов долларов. В январе компания официально анонсировала Stargate совместно с SoftBank, Oracle и MGX, объявив планы инвестировать до 500 миллиардов долларов в развитие ИИ-инфраструктуры до 2029 года.

Но финансирование этого проекта тормозится. Согласно данным Bloomberg, переговоры с потенциальными инвесторами, среди которых Mizuho, JPMorgan, Apollo Global Management и Brookfield Asset Management, в последнее время почти остановились. Никаких конкретных договоренностей до сих пор не достигнуто.

Одной из главных причин этого стала неопределенность, вызванная тарифной политикой Трампа. Аналитики из TD Cowen отмечают, что тарифы значительно увеличивают расходы на ключевые компоненты для дата-центров – серверные стойки, системы охлаждения и микросхемы. Это может повысить стоимость строительства на 5–15%, а иногда и более, что заставляет потенциальных инвесторов быть осторожными в отношении долгосрочных финансовых обязательств.

Давление усиливается и из-за общих экономических рисков. Опасения возможной глобальной рецессии, вместе с падением цен на ИИ-услуги и растущей конкуренцией со стороны более дешевых моделей, например от DeepSeek, ставят под сомнение будущую рентабельность проекта.

Это все отражается на желании финансовых учреждений вкладывать средства. Даже SoftBank, который должен был стать главным двигателем финансирования Stargate, до сих пор не определился с форматом инвестиций и не провел глубоких переговоров со спонсорами. Компания, как сообщается, готова покрыть лишь 10–20% расходов собственным капиталом, остальное планируется привлечь через долговое финансирование.

К тому же технологические гиганты, в частности Microsoft и Amazon, начали пересматривать собственные стратегии в сфере центров обработки данных – в некоторых случаях отказываясь от масштабных строительных планов. Инвесторы все чаще боятся перенасыщения рынка.

Но несмотря на все трудности, часть проекта все же продвигается. Например, в городе Абилин, штат Техас, Oracle работает над объектом, который должен стать одним из ключевых элементов новой инфраструктуры ИИ. Эта площадка была запущена еще до того, как SoftBank формально возглавил финансовую часть инициативы. Основатель OpenAI Сэм Альтман недавно посетил строительство лично, подтвердив, что проект в этом регионе продолжает движение вперед. Также рассматриваются альтернативные площадки за пределами Техаса.

Хотя путь к воплощению Stargate сложный и покрыт финансовыми и политическими препятствиями, Масайоши Сон – глава SoftBank – остается оптимистом. Он считает нынешние трудности временными и говорит, что спрос на искусственный интеллект будет только расти в долгосрочной перспективе.