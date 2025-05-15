Подписание Конвенции состоялось в Страсбурге, Франция, во время конференции EURODIG 2025, информирует 24 Канал. На мероприятии заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков встретился с заместителем Генерального секретаря Совета Европы Бьорном Берге. Документ вступит в силу после его ратификации Верховной Радой Украины.

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Стандарты искусственного интеллекта – это вопрос безопасности для миллионов украинцев. Вскоре AI будет в "Дії" и "Мрії", поэтому важно определить принципы безопасного использования этой технологии в наших продуктах. При формировании требований мы ориентируемся на глобальные и европейские стандарты, поскольку Украина интегрируется в европейское цифровое пространство,

– подчеркнул Борняков.

Поддержка бизнеса и международное сотрудничество

Ранее Конвенцию подписали 15 правительств, среди которых Великобритания, США, Канада, страны ЕС, Израиль, Япония и другие технологические государства.

Принципы Конвенции также будут косвенно применяться к бизнесу: правительство планирует создавать инициативы для частного сектора, чтобы помочь компаниям адаптировать принципы для разработки собственных продуктов.

В частности, Министерство цифровой трансформации запустит методологию Совета Европы под названием HUDERIA. Она поможет оценивать AI-продукты на соответствие правам человека, демократии и верховенству права.

Стоит отметить, что действие Конвенции не распространяется на использование искусственного интеллекта в военной сфере.

Украина – активный участник разработки документа

Разработка документа длилась три года при участии представителей государств-членов Совета Европы, других стран, присоединившихся к процессу, а также бизнеса и гражданского общества. Украина принимала активное участие в разработке Конвенции как член Комитета по вопросам искусственного интеллекта Совета Европы.

Министерство цифровой трансформации ранее опубликовало "Белую книгу" по вопросам регулирования AI в Украине. В документе описано, как государство готовит бизнес к будущим стандартам в сфере искусственного интеллекта, когда будет имплементирован соответствующий закон и какие преимущества получит общество, бизнес и развитие инноваций.