Муляж iPhone 17 Pro Max за 70000 гривень: українка розповіла, як покупка обернулася скандалом

Користувачка Threads розповіла про невдалу покупку дорогого смартфона в одному з найбільших магазинів техніки в Україні. За її словами, замість нового iPhone вона отримала якісний муляж, а звернення до продавця та сервісного центру не допомогли вирішити проблему.

Про це розповідає 24 Канал на основі історії користувачки Threads. Ми звернулися до представників магазину COMFY, де купувала смартфон авторка, однак на момент публікації статті там відмовилися коментувати ситуацію однак згодом погодилися, тож наразі ми очікуємо відповіді магазину.

Чому покупка обернулася скандалом?

У соцмережі Threads користувачка з ніком navka1 поділилася історією про придбання смартфона iPhone 17 Pro Max у мережі магазинів техніки Comfy. За її словами, ґаджет купували як подарунок на День народження хлопцю, а замовлення оформили з кур'єрською доставкою.

Жінка зазначила, що доставку кілька разів переносили – зрештою кур'єр приїхав лише через три дні після запланованої дати. Під час передачі посилки, за її словами, представник служби доставки порадив перевірити лише пломби на коробці. Вони були неушкодженими, тож покупчиня підписала накладну, не відкриваючи упаковку, щоб не псувати вигляд подарунка.

Проблеми почалися вже після вручення презенту. Коли коробку відкрили, смартфон не вдалося увімкнути. Спроба під'єднати зарядний кабель типу USB-C також не дала результату. Тоді, за словами авторки публікації, стало зрозуміло, що це не справжній пристрій, а дуже якісний муляж, який зовні та навіть за вагою майже не відрізняється від оригіналу.

Після цього жінка звернулася до служби підтримки магазину. Там, як вона стверджує, два дні розглядали звернення, а згодом попросили надіслати "телефон" у сервісний центр. Пристрій відправили на перевірку, однак протягом п'яти днів відповіді не було. Пізніше їй повідомили, що підробку підтверджено, але допомогти з поверненням коштів або обміном у компанії не можуть.

Фото муляжа iPhone 17 Pro Max

Фото navka1

Авторка допису також зазначила, що не зрозуміла, для чого взагалі потрібна була діагностика в сервісному центрі, якщо після неї ситуація не змінилася. Вона звернулася до інших користувачів із проханням поділитися подібним досвідом та порадами. Там згадали про схожу історію, яка трапилася з львівьянкою Анастасією в магазині MOYO. Про це вона розповіла на своєму тік-ток акаунті.

Однак в історії Анастасії з MOYO все закінчилося на її користь – магазин визнав підробку, погодився повернути гроші та розпочав внутрішнє розслідування. Що ж до ситуації з COMFY, то тут поки що рано говорити про закінчення історії.

Авторка звернулася до сервісного центру COMFY / Фото navka1

Як ми вже зазначали, редакція 24 Канал звернулася до представників магазину і наразі ми чекаємо на коментар. Якщо згодом ця історія отримає продовження – ми оновимо статтю.

Водночас авторка допису вже подала звернення до Держпродспоживслужби та зв'язалася з офіційним представництвом Apple в Україні, де також зареєстрували заявку.