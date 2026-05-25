В Україні з'явився власний аналог ChatGPT – що відомо про Lapathoniia Chat

Українські розробники представили новий ШІ-сервіс Lapathoniia Chat, який працює на базі вітчизняних мовних моделей та інфраструктури всередині країни. Проєкт позиціонують як крок до створення власної ШІ-екосистеми.

Команда Lapathoniia оголосила про запуск "першого в Україні ШІ-чат-асистента на базі українських великих мовних моделей" на своїй сторінці в LinkedIn, повідомляє 24 Канал. Сервіс отримав назву Lapathoniia Chat і вже працює у форматі закритого бета-тестування.

Дивіться також AI-чатботи легко обманути – дослідження показало, як швидко вони поширюють фейки

Головною особливістю платформи розробники називають те, що вся її інфраструктура розміщена в Україні. Для роботи використовують хмарні потужності українського провайдера De Novo, а дані користувачів, за словами команди, фізично залишаються в межах українських датацентрів.

У компанії пояснюють, що запуск сервісу має продемонструвати потенціал українських великих мовних моделей у звичному для користувачів форматі ШІ-чатів. Розробники наголошують, що можливості таких моделей краще оцінювати не через технічні таблиці чи бенчмарки, а через реальну взаємодію з асистентом.

Кофаундерами та розробниками проєкту є Владислав Мельник (Vladyslav Melnyk) та Богдан Діденко (Bogdan Didenko).

Що вміє Lapathoniia Chat?

У Lapathoniia Chat вже доступні функції, які стали стандартом для сучасних ШІ-сервісів. Зокрема, мовиться про діалоговий режим, вебпошук, історію розмов, пам'ять контексту, роботу з файлами та функції deep research для глибшого аналізу інформації.

Платформа також орієнтована не лише на звичайних користувачів, а й на розробників та організації. На сторінці Національного університету "Львівська політехніка" в інстаграмі повідомили, що сервіс надає доступ до українських LLM через API. Це дозволяє інтегрувати моделі у власні продукти, корпоративні системи або державні сервіси.

У поточній версії платформи вже доступні моделі MamayLM та Lapa LLM. Надалі команда планує поступово розширювати перелік українських мовних моделей, доступних у сервісі.

Lapathoniia Chat наразі підтримує:

Контекстне вікно на 32000 токенів/запит . Токен – це частина слова або слово. Для української мови це орієнтовно 20 – 25 тисяч слів тексту. Чим більше контекстне вікно, тим краще ШІ працює з довгими текстами та менше забуває попередні повідомлення.

. Токен – це частина слова або слово. Для української мови це орієнтовно 20 – 25 тисяч слів тексту. Чим більше контекстне вікно, тим краще ШІ працює з довгими текстами та менше забуває попередні повідомлення. 12 мільярдів параметрів. Параметри – це умовні "ваги" або зв'язки всередині нейромережі, які вона навчила під час тренування. Вони визначають, наскільки добре модель розуміє мову, як формує відповіді та які знання та закономірності засвоїла.

Цікаво, що проєкт реалізовується за академічної підтримки кафедри систем штучного інтелекту у Львівській Політехніці.

Сьогодні розвиток українських ШІ-технологій є надзвичайно важливим, а поява таких ініціатив допомагає формувати власну технологічну екосистему та створювати рішення, орієнтовані на український контекст і потреби,

– прокоментували запуск Lapathoniia Chat в університеті.

Окремо розробники закликали усіх бажаючих долучитися до бета-тестування платформи. Для цього потрібно написати короткий опис задачі та назву компанії і відправити їх на info@lapathoniia.top. Команду цікавлять якість відповідей, швидкість роботи, коректність взаємодії з контекстом та сценарії використання, які варто покращити або додати в майбутньому.