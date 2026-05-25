Команда Lapathoniia объявила о запуске "первого в Украине ИИ-чат-ассистента на базе украинских больших языковых моделей" на своей странице в LinkedIn, сообщает 24 Канал. Сервис получил название Lapathoniia Chat и уже работает в формате закрытого бета-тестирования.

Главной особенностью платформы разработчики называют то, что вся ее инфраструктура размещена в Украине. Для работы используют облачные мощности украинского провайдера De Novo, а данные пользователей, по словам команды, физически остаются в пределах украинских датацентров.

В компании объясняют, что запуск сервиса должен продемонстрировать потенциал украинских больших языковых моделей в привычном для пользователей формате ИИ-чатов. Разработчики отмечают, что возможности таких моделей лучше оценивать не через технические таблицы или бенчмарки, а через реальное взаимодействие с ассистентом.

Кофаундерами и разработчиками проекта является Владислав Мельник (Vladyslav Melnyk) и Богдан Диденко (Bogdan Didenko).

Что умеет Lapathoniia Chat?

У Lapathoniia Chat уже доступны функции, которые стали стандартом для современных ИИ-сервисов. В частности, говорится о диалоговом режиме, веб-поиск, историю разговоров, память контекста, работу с файлами и функции deep research для более глубокого анализа информации.

Платформа также ориентирована не только на обычных пользователей, но и на разработчиков и организации. На странице Национального университета "Львовская политехника" в инстаграме сообщили, что сервис предоставляет доступ к украинским LLM через API. Это позволяет интегрировать модели в собственные продукты, корпоративные системы или государственные сервисы.

В текущей версии платформы уже доступны модели MamayLM и Lapa LLM. В дальнейшем команда планирует постепенно расширять перечень украинских языковых моделей, доступных в сервисе.

Lapathoniia Chat пока поддерживает:

Контекстное окно на 32000 токенов/запрос . Токен – это часть слова или слово. Для украинского языка это ориентировочно 20 – 25 тысяч слов текста. Чем больше контекстное окно, тем лучше ИИ работает с длинными текстами и меньше забывает предыдущие сообщения.

. Токен – это часть слова или слово. Для украинского языка это ориентировочно 20 – 25 тысяч слов текста. Чем больше контекстное окно, тем лучше ИИ работает с длинными текстами и меньше забывает предыдущие сообщения. 12 миллиардов параметров. Параметры – это условные "веса" или связи внутри нейросети, которые она обучила во время тренировки. Они определяют, насколько хорошо модель понимает язык, как формирует ответы и какие знания и закономерности усвоила.

Интересно, что проект реализуется при академической поддержке кафедры систем искусственного интеллекта во Львовской Политехнике.

Сегодня развитие украинских ИИ-технологий является чрезвычайно важным, а появление таких инициатив помогает формировать собственную технологическую экосистему и создавать решения, ориентированные на украинский контекст и потребности,

– прокомментировали запуск Lapathoniia Chat в университете.

Отдельно разработчики призвали всех желающих присоединиться к бета-тестированию платформы. Для этого нужно написать краткое описание задачи и название компании и отправить их на info@lapathoniia.top. Команду интересуют качество ответов, скорость работы, корректность взаимодействия с контекстом и сценарии использования, которые стоит улучшить или добавить в будущем.