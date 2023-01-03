SpaceX запустила український супутник EOS SAT-1 – перший сателіт угрупування компанії EOS DA

У вівторок о 16:56 відбувся старт ракети Falcon 9 компанії SpaceX з місією Transporter-6. На орбіту було виведено 114 супутників, серед яких аж два українських: PolyITAN-HP-30 та EOS SAT-1.

Раніше 24 Канал вже розповідав про те, чим на орбіті займеться невеликий кубсат PolyITAN-HP-30. Натомість EOS SAT-1 суттєво більший за розмірами і призначений для спостереження за поверхнею Землі.

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Що відомо про супутник EOS SAT-1

Апарат належить українській компанії EOS Data Analysis (глобальний постачальник аналітики супутникових зображень на основі штучного інтелекту) і стане першим зондом власного сузір'я апаратів EOS SAT. Він призначений для спостереження за земною поверхнею в оптичному та інфрачервоному діапазонах. Це також перший супутник угрупування призначений спеціально для моніторингу сільськогосподарських і лісових угідь.



Супутник EOS SAT-1 / Фото EOS DA

Маса апарата становить 178 кілограми, енергією його забезпечують сонячні батареї. Він перебуватиме на сонячно-синхронній орбіті, завдяки чому весь час зможе оглядати освітлену поверхню Землі.

Можливості супутника

Завдяки системі з двох камер DragonEye з роздільною здатністю 1,4 метра з'явиться можливість оцінювати стан полів кожні 5–7 днів і складати прогнози на майбутній врожай. Кожна з камер має 11 каналів передачі даних. Три з них передають інформацію у видимому діапазоні, два – у ближньому інфрачервоному, три – на межі цих двох діапазонів, і ще три є спеціальними.



Інформація про супутник EOS SAT-1 / Фото EOS DA

До 2025 року в космос мають відправитися ще 6 подібних апаратів. Разом вони створять перше у світі супутникове угрупування сільськогосподарського призначення.