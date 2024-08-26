Уламки астероїда, розбитого людським апаратом, летять до Землі․ Вчені обіцяли, що цього не буде

У вересні 2022 року NASA спрямувало космічний апарат до астероїда Dimorphos, щоб спробувати змінити його з траєкторію, тим самим перевіривши технологію планетарного захисту, яку ми могли б застосувати для відбиття великих загроз. Космічний камінь після успішного зіткнення утворив численні уламки, що розлетілись у різні боки. Згідно з новим дослідженням, вони можуть досягнути Землі.

Чого чекати людям

Місію DART було визнано вкрай успішною: космічний апарат змінив траєкторію польоту астероїда, довівши, що об'єкт, який достатньо швидко рухається, може збити ту чи іншу загрозу з її курсу. Хоча астероїд у цьому випробуванні ніколи не становив реальної загрози, вчені також обіцяли, що будь-які можливі наслідки також не позначаться на нашій планеті. Але нове дослідження стверджує, що це не так.

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Команда вчених заявила, що зіткнення призвело до утворення поля кам'янистих уламків, які можуть досягти Землі протягом 10 років. Наразі текст звіту розміщений на сервері препринтів arXiv, але згодом має бути опублікований в журналі The Planetary Science Journal після рецензування.

Вчені вивчили дані, зібрані легким італійським супутником для зйомки астероїдів LICIACube, який спостерігав за зіткненням DART з Dimorphos зблизька. Потім вони завантажили дані LICIACube в суперкомп'ютери Центру навігації і допоміжної інформації НАСА (NAIF), щоб змоделювати, як уламки астероїда — в основному пил і каміння — могли поширитися в космосі. Моделювання відстежило близько 3 мільйонів частинок, піднятих ударом, деякі з яких досить великі, щоб утворити метеори.

Більшість частинок від зіткнення можуть долетіти до Марса за 13 років, але найшвидші дістануться до нашого світу всього за сім років, якщо вони мають відповідну швидкість. Однак моделювання показало, що ймовірно пройде до 30 років, перш ніж будь-який із цих уламків буде спостерігатися на Землі.

Ці детальні дані допоможуть ідентифікувати метеори, створені DART, що дозволить дослідникам точно аналізувати та інтерпретувати явища, пов'язані з зіткненням,

– написала команда вчених у статті.

Незабаром після того, як DART зіткнувся з астероїдом майже два роки тому, в околицях Диморфоса було видно 40 великих космічних валунів. Місія також змінила положення астероїда на десятки метрів, що свідчить про те, що подібний підхід може бути застосований для зменшення шкоди від майбутніх потенційно небезпечних об'єктів, які летять до Землі. Хоча наразі жоден астероїд не загрожує життю на Землі, наскільки нам відомо, ця загроза настільки реальна, що космічні агентства регулярно проводять симуляції найгірших сценаріїв.

Що ж стосується дрібних уламків Диморфоса, то вчені поспішають заспокоїти: вони не становлять жодної загрози й навіть якщо досягнуть нашої планети, згорять в атмосфері так швидко, що ми, ймовірно, навіть не встигнемо їх помітити.