Цукерберг каже, що адміністрація Байдена вимагала від Meta підтримувати цензуру в соцмережах

У подкасті Джо Рогана мільярдер Марк Цукерберг розповів багато цікавих речей, які стосуються роботи компанії Meta, нової політики його соцмереж і взаємодії з іншими корпораціями, такими як Apple. У якийсь момент він дійшов до критики нинішнього президента США Джо Байдена та його адміністрації, котра скоро покине Білий дім. Зокрема, за його словами, від нього вимагали цензурувати деякі публікації.

Тиск на Meta

За словами Цукерберга, адміністрація Байдена чинила тиск на компанію Meta, щоб вона видаляла меми, іронічні публікації та інші пости, пов'язані з темою COVID-19 і вакцинації. Зокрема, під ніж пішли пости з іронічним хештегом "Раптово помер", повідомляє 24 Канал з посиланням на тригодинне інтерв'ю на каналі PowerfulJRE. Також, за його словами, на смітник повинні були відправлятися публікації, в яких автори говорили про побічні ефекти після вакцинації.

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Засновник і багаторічний глава компанії каже, що співробітники адміністрації президента кричали і лаялися на його працівників, щоб ті видалили контент, який їм не сподобався. Одного разу з Білого дому начебто зателефонували з вимогою видалити фотографію Леонардо Ді Капріо, який вказує на телевізор у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Вони були роздратовані підписом, доданим до цієї фотографії: "Через 10 років ви побачите рекламу, в якій буде сказано, що якщо ви зробили щеплення від COVID, то маєте право на виплату". Однак Meta, за словами директора, "провела межу між видаленням гумору і сатири" й не стала цензурувати цей мем.

Він також сказав, що його компанія в цілому зайшла надто далеко у виконанні таких запитів, а також, що він та інші співробітники компанії "помилково купилися" на ідею традиційних ЗМІ про те, що дезінформація, яка поширювалася в соціальних мережах, вплинула на результати виборів 2016 року на користь Дональда Трампа, пише Axios.

Нарешті, Цукерберг порівнює ці вимоги адміністрації Байдена з "чимось із 1984", маючи на увазі роман-антиутопію Джорджа Орвелла, в якому описується тоталітарна держава, просякнута цензурою, стеженням за людьми, репресіями та жорстким регулюванням.

Поява Цукерберга в подкасті стала кроком, спрямованим на зближення з новою адміністрацією Трампа. Ще одним таким кроком стало різке скорочення команди фактчекерів Meta і взагалі відмова від перевірки фактів на користь нотаток спільноти, де перевіркою фактів займаються самі користувачі. Того ж дня, коли вийшов епізод з Роганом, компанія Meta оголосила про негайне припинення всіх програм DEI (різноманітність, рівність та інклюзивність). Журналісти Axios повідомили про внутрішню службову записку, в якій пояснювалося, що рішення було прийнято через зміну "правового та політичного ландшафту".